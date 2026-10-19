Trotz hoher Nachfrage: Klagenfurt hat noch freie Kindergartenplätze

Eltern aufgepasst: Trotz hoher Nachfrage stehen in Klagenfurter Trägervereinen derzeit noch freie KITA- und Kindergartenplätze zur Verfügung. Die Betreuung ist kostenfrei, Anmeldungen werden per E-Mail entgegengenommen.

In einigen Trägervereinen der Stadt Klagenfurt gibt es derzeit noch freie KITA- und Kindergartenplätze.

In einigen Trägervereinen der Stadt Klagenfurt gibt es derzeit noch freie KITA- und Kindergartenplätze.

Wer auf der Suche nach einer Kinderbetreuung ist, stößt meist auf eine enorm hohe Nachfrage. Einen der begehrten Plätze zu bekommen, erweist sich gewöhnlich als große Herausforderung. Aktuell meldet die Stadt Klagenfurt jedoch noch freie Kapazitäten in mehreren Trägervereinen der Landeshauptstadt. „Es ist eine gute Nachricht für Familien, dass wir durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnervereinen eine echte Versorgungssicherheit bieten können. Kein Kind in Klagenfurt muss ohne Betreuungsplatz dastehen“, betont der zuständige Referent für Elementarpädagogik, Stadtrat Franz Petritz.

Wie Eltern zu einem Kindergartenplatz kommen

Ein wesentlicher Faktor für Familien: Die Betreuung in sämtlichen Einrichtungen ist grundsätzlich kostenlos. Für die Eltern fällt lediglich ein Essens- und Werkbeitrag an. Die Abwicklung der Anmeldung läuft zentral über die Dienststelle Kindergärten und Horte der Abteilung Bildung. Interessierte können direkt mit dem Team der Kindergartenverwaltung Kontakt aufnehmen, um einen passenden Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs zu organisieren. Die Kontaktaufnahme erfolgt per E-Mail an kindergarten-hort@klagenfurt.at.

Transparenzhinweis KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 19:48 Uhr aktualisiert