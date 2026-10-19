Kärntner Verein finanziert Assistenzhund für autistischen Buben

Bereits jetzt ein Herz und eine Seele: Gesammelte Spenden des Vereins "TherapiehundeTeams Kärnten" ermöglichen einem Achtjährigen mit Autismus die Anschaffung und Ausbildung eines Assistenzhundes.

Große Hilfe für eine Familie im Rosental: Simon ist acht Jahre alt und lebt mit einer Beeinträchtigung aus dem Autismus-Spektrum. Sein größter Wunsch seit langer Zeit: ein Hund. Diesen erfüllt nun der gemeinnützige Verein „TherapiehundeTeams Kärnten“. Die erfahrene Ausbilderin Veronika Meissnitzer weiß: „Assistenzhunde können Menschen mit Autismus dabei helfen, den Alltag besser zu bewältigen.“ Ein Teil der Kurseinnahmen aus dem vergangenem Jahr sowie gesammelten Spenden beim großen Jubiläumsfest kommen daher dem Buben zugute.

©zVg. / TherapiehundeTeams Kärnten Am Foto: Simon und sein Cocker-Spaniel-Welpe Simba

Hilfe für Kärntner Familie

Für Simons Familie – in der auch Mutter und Großmutter mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen leben müssen – waren die Anschaffung und Ausbildung eines solchen Hundes finanziell bisher nicht zu bewältigen. „Deshalb haben die ‚TherapiehundeTeams Kärnten‘ die Anschaffung des Hundes finanziert und werden ihn kostenlos zum Therapiebegleithund und anschließend zum Assistenzhund ausbilden.“

©zVg. / TherapiehundeTeams Kärnten Simba soll die Familie und vor allem Simon unterstützen.

Ein Welpe namens Simba

„Der kleine Cocker Spaniel hat von Simon den Namen Simba bekommen. Die beiden sind schon jetzt unzertrennlich“, freut sich Meissnitzer. Dieser Tage stand bereits der erste Besuch in der Hundeschule auf dem Programm. Das karitative Engagement soll übrigens auch weiterhin ein fixer Bestandteil des Vereins bleiben. So wurden etwa im September auch zwei Familien bei den Kosten für den Schulanfang unterstützt. Zusätzlich kündigt die Organisation neue Bildungsangebote an: Am 26. Oktober beginnt der Kurs „Mensch & Hund im Dialog“. Alle Einheiten werden von staatlich geprüften, tierschutzqualifizierten Trainerinnen durchgeführt.

©zVg. / TherapiehundeTeams Kärnten Die Spendenaktion macht es möglich: Der achtjährige Simon bekommt mit Cocker Spaniel Simba seinen ersehnten Assistenzhund.



