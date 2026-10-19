Zwei Betrugsmaschen: Betrüger ließen einfach nicht locker

Betrüger lockten in den vergangenen Tagen eine 65-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in die Falle. Sie verlor mehrere tausend Euro.

Mit zwei aufeinander folgenden Betrugsmaschen haben Gauner eine Frau im Bezirk Klagenfurt-Land um mehrere tausend Euro gebracht. Zunächst erhielt sie über mehrere Tage hinweg wiederholt SMS-Benachrichtigungen. Darin wurde behauptet, dass die Login-Daten ihrer ID Austria demnächst ablaufen würden.

Weitere Betrugsmasche

Am 13. Oktober folgte schließlich ein Anruf: Eine vermeintliche Bankmitarbeiterin rief die 65-Jährige an und behauptete, Unbekannte hätten sich Zugang zu ihren Daten verschafft und versuchten, auf ihr Konto zuzugreifen. „Um das Konto zu überprüfen und abzusichern, müsse sie ihre Zugangsdaten bekannt geben“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Viktring. Die Frau schenkte der falschen Bankangestellten Glauben und gab die geforderten Informationen preis. Infolgedessen überwiesen die Betrüger mehrere tausend Euro auf verschiedene Konten im In- und Ausland. Am 19. Oktober erstattete die Betroffene schließlich Anzeige bei der Polizei.