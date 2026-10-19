Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Facebook/TiKo - das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine schwarz-weiße Katze.
Eine in Völkermarkt gefundene Katze wird aktuell im TiKo Klagenfurt medizinisch versorgt.
Klagenfurt
19/10/2026
Hinweise gesucht

Vergiftete Katze kämpft im TiKo ums Überleben

Eine vergiftet Katze wurde am Montag von der Tierrettung ins TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) nach Klagenfurt gebracht. Sie befindet sich in einem kritischem Zustand. Hinweise zum Besitzer werden gesucht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) in Klagenfurt kämpft aktuell eine Katze um ihr Überleben. Sie wurde am Montag, dem 19. Oktober 2026, in Völkermarkt entdeckt und von der Tierrettung eingeliefert. Es steht die Vermutung im Raum, dass die Fellnase vergiftet wurde. Die Tierpfleger setzten nun alle Hebel in Bewegung: „Sie wird medizinisch versorgt.“ Währenddessen suchen sie in den sozialen Medien nach möglichen Hinweisen: „Wir hoffen, dass jemand den Besitzer kennt und bitten um eure Mithilfe.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at