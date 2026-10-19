Vergiftete Katze kämpft im TiKo ums Überleben

Eine vergiftet Katze wurde am Montag von der Tierrettung ins TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) nach Klagenfurt gebracht. Sie befindet sich in einem kritischem Zustand. Hinweise zum Besitzer werden gesucht.

Im TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) in Klagenfurt kämpft aktuell eine Katze um ihr Überleben. Sie wurde am Montag, dem 19. Oktober 2026, in Völkermarkt entdeckt und von der Tierrettung eingeliefert. Es steht die Vermutung im Raum, dass die Fellnase vergiftet wurde. Die Tierpfleger setzten nun alle Hebel in Bewegung: „Sie wird medizinisch versorgt.“ Währenddessen suchen sie in den sozialen Medien nach möglichen Hinweisen: „Wir hoffen, dass jemand den Besitzer kennt und bitten um eure Mithilfe.“