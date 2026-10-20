Bluttat im Gefängnis: Jugendlicher zurechnungsfähig und höchst gefährlich

Nach der tödlichen Attacke in einer Zelle der Justizanstalt Klagenfurt liegen nun weitere Ermittlungsergebnisse vor: Der mutmaßliche 17-jährige Täter handelte bei der Tat im September voll zurechnungsfähig.

Zu der Bluttat in der JA Klagenfurt liegen nun neue Erkenntnisse vor.

Zu der Bluttat in der JA Klagenfurt liegen nun neue Erkenntnisse vor.

Eine Expertin stuft den Jugendlichen als extrem gefährlich ein. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt erhielt die Ergebnisse der psychologischen Untersuchung zum Vorfall Anfang September. Behördensprecher Markus Kitz bestätigte, dass beim Beschuldigten eine ausgeprägte dissoziale Persönlichkeitsstörung festgestellt wurde.

Auch toxikologische Tests wurden gemacht

Die Gutachterin betont, dass der Teenager realisierte, was er tat, und seine Handlungen steuern konnte. Ohne entsprechende Therapie drohen laut der Analyse künftig weitere massive Gewalttaten. Toxikologische Tests ergaben zudem, dass der Verdächtige weder unter Drogen- noch unter Alkoholeinfluss stand.

Schreckliche Details zur Tatnacht

Der Jugendliche gestand bereits kurz nach dem Zwischenfall in der Nacht zum 1. September die Tötung seines 19-jährigen Mithäftlings. Er gab zu, das Opfer zunächst bewusstlos gewürgt und anschließend mit einer Rasierklinge im Halsbereich tödlich verletzt zu haben. Zuvor soll es zwischen den beiden Insassen Streitigkeiten gegeben haben. Obwohl Angehörige beider Familien schwere Vorwürfe gegen die Anstaltsleitung erhoben und von Spannungen berichteten, lagen den Behörden dazu vorab keine Aktenvermerke vor.

Untersuchungen zur Unterbringung laufen

Der 17-Jährige saß wegen drohender Straftaten, darunter gefährliche Drohung sowie versuchte Brandstiftung, in U-Haft. Weil schon im Vorfeld Anzeichen für mentale Auffälligkeiten vorlagen, veranlasste die Justiz bereits im August eine psychiatrische Überprüfung. Die Volksanwaltschaft untersucht derzeit, ob die Haftbedingungen den psychischen Auffälligkeiten des Verdächtigen entsprachen oder ob eine gesonderte Unterbringung erforderlich gewesen wäre. Seit dem tödlichen Vorfall befindet sich der Jugendliche weiterhin im Klagenfurter Gefängnis. Es gilt die Unschuldsvermutung.