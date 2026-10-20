Vor der Abrissbirne gerettet: Bekannte Holzskulptur hat neuen Standort

Mehr als zwei Jahrzehnte lang stand sie am Eingang der Kärntner Messen und begrüßte Besucher: Die imposante Holzskulptur aus Lärchenholz ist seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil des Messegeländes.

Nun hat das über acht Meter lange und mehr als 3,5 Tonnen schwere Kunstwerk einen neuen Standort bekommen und bleibt damit auch künftig der Öffentlichkeit erhalten. Entstanden ist die Skulptur vor mehr als 20 Jahren auf Initiative der Messegesellschaft und des Verschönerungsvereins.

Skulptur stand bei den Kärntner Messen

Als Künstler zeichnete Karl Brandstätter für den Entwurf verantwortlich. Umgesetzt und gefertigt wurde das außergewöhnliche Kunstwerk aus Lärchenholz von der damaligen Firma Buchacher aus Hermagor. Über viele Jahre prägte die Skulptur den Bereich rund um das Rondeau und den Haupteingang der Kärntner Messen.

Neuer Standort

Aufgrund der bereits abgeschlossenen Neuverlegung der Fernwärmeleitung und des damit verbundenen Neubaus des Congress Centers Klagenfurt, dessen Bau im Frühjahr 2027 startet, musste nun ein neuer Standort für die Skulptur gefunden werden. Die neue Heimat befindet sich ab sofort direkt vor dem Eingang beim Miniversum. Damit bleibt das markante Kunstwerk nicht nur erhalten, sondern ist auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich. Über den neuen Standort freut sich auch Walter Ebner, Landesvorsitzender des Vereins Rettet das Kind Kärnten und damit Eigentümer von Minimundus. Die Platzierung der Skulptur beim Planetarium schafft eine Verbindung zu einem weiteren wichtigen Ausflugsziel und Kulturgut der Region.

Seit 20 Jahren

„Die Skulptur gehört seit mehr als 20 Jahren zum Erscheinungsbild der Kärntner Messen und ist für viele Besucherinnen und Besucher ein vertrauter Anblick. Uns war deshalb wichtig, für dieses besondere Kunstwerk einen neuen Platz zu finden und es der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen“, sagt Harald Kogler, Aufsichtsratsvorsitzender der Kärntner Messen. Von einer Win-Win-Situation spricht Walter Ebner: „Es ist schön, wenn wir als gemeinnütziger Verein einen Beitrag dazu leisten können, ein von der Messe und dem Verschönerungsverein finanziertes Kunstwerk für die Allgemeinheit zu erhalten.“

Schöpfer ist erfreut

Sehr erfreut ist auch der Schöpfer und renommierte Kärntner Künstler Karl Brandstätter, der sich mit dem Kunstwerk selbst nach Jahrzehnten innerlich sehr verbunden fühlt. „Es wäre jammerschade gewesen, wenn diese einzigartige Skulptur der Abrissbirne zum Opfer gefallen wäre. Als Künstler freut es mich sehr, dass ein so harmonischer Standort, inmitten von lebenden Bäumen direkt an der Lend, gefunden werden konnte.“ Die Kärntner Messen haben die Lärchenskulptur an ihrem neuen Standort als Dauerleihgabe an Rettet das Kind übergeben. Damit bleibt ein Stück Geschichte des Messegeländes auch über die anstehenden Veränderungen hinaus bestehen.