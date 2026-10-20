Kärntner Brauchtum: Alle Infos zum Klagenfurter Krampuslauf

Der Advent naht mit großen Schritten. Und auch die Krampusse kommen.

Zottelige Felle, rasselnde Ketten und feuriges Brauchtum: Beim Klagenfurter Krampuslauf sorgen rund 1.000 Krampusse und Perchten aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum für Gänsehaut und Staunen. Die traditionelle Route führt auch heuer wieder von der Landesregierung bis zum Alten Platz. Am 21. November ist es soweit.

Der Krampus

Der Krampus als schauriger Begleiter des heiligen Nikolaus blickt im Alpenraum auf eine lange Tradition zurück: Während der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, jagt der Krampus den schlimmen einen Schrecken ein. Dieses Brauchtum erfreut sich seit Jahrhunderten enormer Beliebtheit und ist aus der Kärntner Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken.

Vom einfachen Holzgesicht zur Kunsthandwerk-Show

Waren Masken und Kostüme früher eher schlicht gehalten, hat sich um das Brauchtum mittlerweile ein echter Hype entwickelt. Die Umzüge sind heute eine regelrechte Leistungsschau heimischer Maskenschnitzer, die mit ihren furchterregenden und detailreichen Kunstwerken das Publikum ins Staunen versetzen.