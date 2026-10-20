Bekanntes Wirtepaar zieht in „Okto Dining“-Räumlichkeiten ein

Alte Bekannte an einer neuen Adresse: Helene und Farhad Rana haben in Kärnten schon an mehreren Standorten für kulinarische Genüsse gesorgt. Jetzt eröffnen sie am St. Veiter Ring in Klagenfurt ein Restaurant.

In den Standort von „Okto Dining“ am St. Veiter Ring in Klagenfurt zieht schon bald neues Leben ein. Dort wollen Helene und Farhad Rana nämlich ab November mit einem eigenen Restaurant durchstarten. Das Ehepaar ist in der Kärntner Gastroszene kein unbeschriebenes Blatt: 14 Jahre lang führten die beiden ein Lokal in Pörtschach am Wörthersee, ehe dort überraschend Schluss war.

Neues Restaurant am St. Veiter Ring

Das neue Lokal trägt den Namen „Ranas Restaurant“ und befindet sich am St. Veiter Ring 31. Bis Ende Februar war an dieser Adresse das „Okto Dining“ untergebracht, das nach mehr als fünf Jahren seinen Betrieb einstellte. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurden die Ranas von den Eigentümern der Räumlichkeiten angesprochen. Das Ehepaar entschied sich daraufhin, den Standort zu übernehmen. In den vergangenen Wochen wurde das Restaurant umgestaltet und für die bevorstehende Eröffnung vorbereitet.

Was künftig auf den Tisch kommt

In der Küche steht Farhad Rana selbst am Herd. Serviert werden sollen Gerichte, bei denen Einflüsse aus der indischen und nahöstlichen Küche miteinander kombiniert werden. Zur Mittagszeit sind wechselnde Speisen aus verschiedenen Ländern vorgesehen. Dabei soll es sowohl Fleischgerichte als auch vegetarische Alternativen geben.

Nach 14 Jahren war in Pörtschach Schluss

Für das Ehepaar ist die Neueröffnung ein weiterer Schritt in einer langen Gastronomielaufbahn. Bekannt wurden Helene und Farhad Rana vor allem durch ihr früheres Restaurant an der Seepromenade in Pörtschach. Dort bewirteten sie 14 Jahre lang ihre Gäste, bevor sie den Standort nach Unstimmigkeiten rund um den Pachtvertrag aufgaben. Anschließend eröffneten die beiden im Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark das „Kebab & Co by Ranas“. Seit 2023 betreiben sie außerdem die Gastronomie im Parkbad Krumpendorf. Beide Standorte sollen laut Helene Rana trotz Neueröffnung am St. Veiter Ring weitergeführt werden. Das neue „Ranas Restaurant“ am St. Veiter Ring 31 in Klagenfurt soll im November eröffnen, wie die Betreiber in den sozialen Medien bestätigten.