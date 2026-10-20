Klagenfurt will klagen: 380 Wohnungstüren sorgen für Ärger

Mängel an Hunderten Wohnungstüren, ein möglicher Zuschuss für Öffi-Tickets und Sorgen um die Zukunft der Universität: Gleich mehrere Themen standen am Dienstag, dem 20. Oktober, auf der Tagesordnung des Klagenfurter Stadtsenats.

Ein besonders brisantes Thema, das am Dienstag (20. Oktober) im Klagenfurter Stadtsenat verhandelt wurde, ist ein Streit um 380 Wohnungseingangstüren in städtischen Wohnanlagen. Eigentlich sollten die neuen Eingangstüren in mehreren städtischen Wohnobjekten für Sicherheit sorgen. Doch nach dem Austausch von insgesamt 380 Türen wurden laut Stadt an mehreren davon Funktions- und Ausführungsmängel festgestellt. Besonders problematisch: Auch der Brandschutz soll dadurch beeinträchtigt worden sein

Zwei Schadenersatzklagen

Nun will die Stadt rechtliche Schritte setzen. Wohnungsreferent Patrick Jonke brachte dazu zwei Schadenersatzklagen in den Stadtsenat ein. Eine Forderung über 145.597,41 Euro betrifft die aus Sicht der Stadt mangelhafte Lieferung und Montage der Türen. Weitere 160.735,21 Euro sollen wegen behaupteter Verletzungen der vertraglichen Bauaufsichts- und Überwachungspflichten eingeklagt werden. Insgesamt geht es damit um 306.332,62 Euro.

300 Euro Zuschuss für Öffi-Jahreskarte?

Eine weitere Neuerung könnte auf die rund 1.600 Mitarbeiter des Klagenfurter Magistrats zukommen. Die Stadt prüft ein Modell, mit dem sie ihre Beschäftigten zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen möchte. Im Gespräch ist ein Zuschuss von 300 Euro beim Kauf eines Öffi-Jahrestickets. Besonders interessant wäre das bei der Jahreskarte PLUS, die derzeit regulär 364 Euro kostet und auch Angebote wie nextbike und E-Carsharing umfasst. Würde der geplante Zuschuss in dieser Form umgesetzt, müssten Mitarbeiter für diese Karte nur noch 64 Euro selbst bezahlen. Fix ist das allerdings noch nicht. Auf Antrag von Vizebürgermeister Jonke wurde zunächst ein Grundsatzbeschluss gefasst. Nun soll gemeinsam mit der Personalvertretung ein konkretes Modell ausgearbeitet werden.

KAC soll weiterhin 70.000 Euro jährlich erhalten

Auch die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem EC KAC soll fortgesetzt werden. Der derzeitige Kooperationsvertrag läuft mit Ende der Eishockeysaison 2026/27 aus. Nun soll eine neue Vereinbarung für weitere drei Jahre bis zum Ende der Saison 2029/30 vorbereitet werden. Vorgesehen ist weiterhin eine finanzielle Unterstützung von 70.000 Euro pro Jahr. Im Gegenzug soll die Stadt unter anderem Werbeflächen in der Heidi-Horten-Arena und auf den Spielertrikots erhalten. Zusätzlich sollen demnächst rund 21.000 Euro an Förderungen an weitere Sportvereine ausbezahlt werden.

Stadt wehrt sich gegen Kürzungen bei Universität

Sorgen bereiten dem Stadtsenat die geplanten Budgetkürzungen des Bundes für die Universitäten. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig dagegen aus und wollen eine Resolution an die Bundesregierung sowie die zuständigen Ministerien übermitteln. Die Stadt befürchtet, dass Einsparungen an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt zu Einschränkungen bei Forschung, Lehre und Studienangeboten führen könnten. Auch Arbeitsplätze und internationale Kooperationen sieht man gefährdet. Die Stadt fordert von Landeshauptmann Daniel Fellner, sich ebenfalls auf Bundesebene für die Universität einsetzen.

Weniger Beschwerden rund um Dachauer Park

Eine erfreulichere Entwicklung meldete Bürgermeister Christian Scheider zum Dachauer Park. Dort hatten Anrainer in den vergangenen Monaten wiederholt über Lärm und mutwillige Beschädigungen von Parkeinrichtungen geklagt. Durch die verstärkte Polizeipräsenz habe sich die Situation mittlerweile deutlich verbessert, berichtete Scheider unter Berufung auf Informationen des Stadtpolizeikommandos. Seit Schulbeginn seien außerdem weniger Menschen im Park unterwegs. Die Polizei will den Bereich dennoch auch in den kommenden Wochen verstärkt im Auge behalten.