Mehrere Baustellen sorgen für Umleitungen in Klagenfurt

Wer in den kommenden Wochen mit dem Bus durch Klagenfurt fährt, muss sich auf einige Änderungen einstellen. Wegen Grabungs- und Asphaltierungsarbeiten werden mehrere Straßen vorübergehend zu Einbahnen.

In Klagenfurt stehen einige Bauarbeiten an. Das hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr: Auf den Linien 4, 6 und 20 kommt es zu Umleitungen, mehrere Haltestellen können zeitweise nicht angefahren werden. Die ersten Einschränkungen beginnen am Dienstag, dem 27. Oktober.

Linien 4 und 6: Haltestelle Messe Ost entfällt

Den Anfang machen Bauarbeiten in der Fromillerstraße. Zwischen der Gabelsbergerstraße und dem Bahnhofplatz wird die Straße von Dienstag, 27. Oktober, bis einschließlich Montag, 2. November, wegen Grabungsarbeiten im Kreuzungsbereich als Einbahn geführt. Die Buslinien 4 und 6 fahren in dieser Zeit über die Gabelsbergerstraße und die Bahnhofstraße zum Hauptbahnhof. Die Haltestelle Messe Ost entfällt vorübergehend. Als Ersatz wird eine Haltestelle in der Gabelsbergerstraße eingerichtet.

©Stadtwerke Klagenfurt In der Fromillerstraße stehen Grabungsarbeiten an.

Asphaltierungsarbeiten dauern rund vier Wochen

Bereits einen Tag später beginnen weitere Arbeiten. Ab Mittwoch, dem 28. Oktober, um 7 Uhr wird in der Afritschstraße und der Steingasse asphaltiert. Die Arbeiten sollen rund vier Wochen dauern. Währenddessen wird die Afritschstraße zur Einbahn. Davon betroffen sind die Buslinien 3 und 5. Die Haltestelle Wurzelgasse kann nicht bedient werden, je nach Baufortschritt wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Auch für die Haltestelle Kudlichgasse in Fahrtrichtung Innenstadt wird auf der Linie 5 ein Ersatz angeboten. Eine Umleitung der Buslinien ist hier laut Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) allerdings nicht notwendig.

©Stadtwerke Klagenfurt Asphaltierungsarbeiten in der Afritschstraße sorgen für eine Einbahnregelung.

Linie 20: Weitere Umleitung ab November

Ab Montag, dem 2. November, um 6 Uhr beginnen schließlich Asphaltierungsarbeiten in der Kohldorferstraße. Sie sollen etwa drei Wochen dauern. Auch diese Straße wird während der Bauarbeiten zur Einbahn. Für Fahrgäste der Linie 20 bedeutet das: Stadteinwärts fahren die Busse wie gewohnt. Stadtauswärts wird die Linie über den Egger-Lienz-Weg und die Anzengruberstraße umgeleitet, bevor sie wieder auf die Kohldorferstraße trifft. Die Haltestellen St. Martin und Kohldorferstraße können stadtauswärts nicht angefahren werden. Als Ersatz dienen die Haltestellen Josefinumstraße beziehungsweise Johann-Ure-Weg.