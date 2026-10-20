„Ab dem ersten Euro“: Klagenfurter Politiker will alle Bezüge spenden

Er zieht in den Klagenfurter Gemeinderat ein, will dafür aber keinen Cent haben: Maximilian Rakuscha (SPÖ) hat angekündigt, sämtliche Einnahmen aus seiner Tätigkeit als Gemeinderat an Tierschutzorganisationen zu spenden.

Für Maximilian Rakuscha ist der Einzug in den Klagenfurter Gemeinderat keine völlig neue Aufgabe. Der Pflegeexperte war bisher als Ersatzgemeinderat tätig und rückt nun auf den frei gewordenen Mandatsplatz von Robert Münzer nach. Seine neue Aufgabe verbindet er mit einer Ankündigung: „Sämtliche Bezüge, die ich als Gemeinderat bis zur Gemeinderatswahl im Frühjahr 2027 erhalte, werde ich ab dem ersten Euro an Tierschutzorganisationen spenden“, erklärt Rakuscha.

Langjähriger Gemeinderat macht Platz

Möglich wird Rakuschas Einzug durch den Rückzug von Robert Münzer. Dieser war über viele Jahre als Vorsitzender der SPÖ-Sektion Wölfnitz, Gemeinderat und Ausschussobmann tätig. Schon länger hatte er angekündigt, in der kommenden Gemeinderatsperiode nicht mehr als Mandatar zur Verfügung stehen zu wollen. Nun macht er seinen Platz vorzeitig frei. Entsprechend der Reihung auf der SPÖ-Gemeinderatsliste rückt Rakuscha nach. Er soll dem Gemeinderat bis zur Wahl im Frühjahr 2027 angehören. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und darauf, meine Erfahrungen neuerlich in die Arbeit für die Landeshauptstadt einzubringen“, so Rakuscha.

Dank an scheidenden Gemeinderat

SPÖ-Klubobmann Ronald Rabitsch bedankte sich bei Münzer für dessen langjährige Tätigkeit in der Klagenfurter Kommunalpolitik. „Wir werden dein großes Engagement, deine Verlässlichkeit und deine Erfahrung vermissen“, erklärte er. Gleichzeitig begrüßte Rabitsch die Rückkehr Rakuschas, der insbesondere Erfahrung im Pflege- und Sozialbereich mitbringe. Doch nicht nur Menschen, auch Tiere liegen dem gebürtigen Lavanttaler am Herzen. Als Bereichssprecher für Tierschutz im SPÖ-Kärnten-Landtagsklub setzt sich Rakuscha aktiv für gesetzliche Verschärfungen, den Schutz von Haustieren sowie die Unterstützung lokaler Organisationen ein.

Ermittlungen wegen Untreue

Im Vorjahr sorgte Rakuscha wegen einer ganz anderen Geschichte für Schlagzeilen. In seiner damaligen Funktion als Betriebsratsvorsitzender des Klinikums Klagenfurt wurde gegen ihn und seinen Vorgänger Rabitsch aufgrund einer anonymen Anzeige wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Im Raum standen unrechtmäßige Auszahlungen von bis zu 900 Euro monatlich und ein mutmaßlicher Gesamtschaden von rund 500.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen beide Politiker jedoch im September 2025 vollständig ein.