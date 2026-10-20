Schwan auf Abwegen in Klagenfurt: Feuerwehr muss ausrücken

Ein Schwan auf Abwegen sorgte in Klagenfurt für einen Feuerwehreinsatz. Der gefiederte Besucher hatte sich nämlich einen Garten als Zwischenstopp ausgesucht.

In einem Garten in Klagenfurt-Waidmannsdorf tauchte plötzlich ein Schwan auf. Die Berufsfeuerwehr sorgte dafür, dass er wieder nach Hause kam.

In einem Garten in Klagenfurt-Waidmannsdorf tauchte plötzlich ein Schwan auf. Die Berufsfeuerwehr sorgte dafür, dass er wieder nach Hause kam.

Schwäne, die gemütlich ihre Runden auf dem Wörthersee ziehen, sind ein bekanntes Bild für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Einer der gefiederten Seebewohner unternahm nun allerdings einen kleinen Ausflug abseits des Wassers – und landete in einem Garten in Waidmannsdorf. Dort war für den ungewöhnlichen Besucher Endstation.

Feuerwehr rückt aus

Zum Glück war Hilfe nicht weit: Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus. Die Einsatzkräfte konnten den Schwan behutsam einfangen und sicher in ihre Obhut nehmen. Anschließend ging es für den Ausreißer dorthin zurück, wo er sich vermutlich deutlich wohler fühlt als im Garten: ins Wasser. Die Feuerwehr brachte den Schwan in die Ostbucht des Wörthersees und entließ ihn dort wieder in die Freiheit.