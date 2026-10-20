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/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann mit Schwan.
In einem Garten in Klagenfurt-Waidmannsdorf tauchte plötzlich ein Schwan auf. Die Berufsfeuerwehr sorgte dafür, dass er wieder nach Hause kam.
Klagenfurt
20/10/2026
Tierischer Einsatz

Schwan auf Abwegen in Klagenfurt: Feuerwehr muss ausrücken

Ein Schwan auf Abwegen sorgte in Klagenfurt für einen Feuerwehreinsatz. Der gefiederte Besucher hatte sich nämlich einen Garten als Zwischenstopp ausgesucht.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Schwäne, die gemütlich ihre Runden auf dem Wörthersee ziehen, sind ein bekanntes Bild für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Einer der gefiederten Seebewohner unternahm nun allerdings einen kleinen Ausflug abseits des Wassers – und landete in einem Garten in Waidmannsdorf. Dort war für den ungewöhnlichen Besucher Endstation.

Feuerwehr rückt aus

Zum Glück war Hilfe nicht weit: Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus. Die Einsatzkräfte konnten den Schwan behutsam einfangen und sicher in ihre Obhut nehmen. Anschließend ging es für den Ausreißer dorthin zurück, wo er sich vermutlich deutlich wohler fühlt als im Garten: ins Wasser. Die Feuerwehr brachte den Schwan in die Ostbucht des Wörthersees und entließ ihn dort wieder in die Freiheit.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Schwan.
©Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt brache den verirrten Schwan wieder nach Hause.
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