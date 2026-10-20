Häftling auf Freigang stiehlt Auto von Klagenfurter Tierpfleger

Für einen Kärntner Tierpfleger ist ein Albtraum wahr geworden: Sein dringend benötigtes Auto wurde gestohlen – und zwar von einem 32-jährigen Häftling auf Freigang.

Eigentlich wollte sich der 41-jährige Tierpfleger wie gewohnt um seine tierischen Schützlinge kümmern. Doch dann nahm der Dienstag (20. Oktober) für den Völkermarkter eine filmreife Wendung – aber nicht im positiven Sinne. Sein Auto, auf das er dringend angewiesen ist, wurde vor dem Tierheim Garten Eden in Klagenfurt gestohlen. Noch am selben Tag wandte sich der verzweifelte Kärntner an die Redaktion von 5 Minuten und bat um Hilfe bei der Suche nach seinem Fahrzeug.

„Mit Mühe und Not gespart und abbezahlt“

Wie viel ihm das Auto bedeutet, wird in seiner Nachricht deutlich. „Ich habe es mit Mühe und Not gespart und abbezahlt“, schildert der Tierpfleger. Nun ist der Wagen plötzlich verschwunden. Dabei geht es ihm nicht nur um seine eigene Mobilität, sondern auch um seine Arbeit im Tierheim. „Ich bin wirklich auf mein Auto angewiesen und meine Schützlinge auch“, erklärt er. Seine Hoffnung: Dass möglichst viele Menschen nach dem Fahrzeug Ausschau halten und es bald wieder auftaucht. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen weißen Opel Crossland X mit schwarzem Dach.

Häftling soll während Freigangs Auto gestohlen haben

Inzwischen hat auch die Polizei Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt gegeben. Demnach steht ein 32-jähriger Österreicher im Verdacht, das Fahrzeug am Dienstag gegen 10.30 Uhr gestohlen zu haben. Besonders brisant: Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Freigang aus der Justizanstalt Klagenfurt und war im Rahmen eines Arbeitseinsatzes in einer gemeinnützigen Einrichtung beschäftigt. Dort soll er sich einen frei zugänglichen Autoschlüssel genommen haben. Anschließend setzte er sich laut Polizei in den Wagen des 41-Jährigen und fuhr davon.

Polizei fahndet nach Mann und Auto

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls leitete die Polizei eine Fahndung in der Umgebung ein. Diese blieb allerdings ohne Erfolg. Sowohl der 32-jährige Tatverdächtige als auch das gestohlene Fahrzeug wurden inzwischen zur Fahndung ausgeschrieben. Für den Tierpfleger bleibt vorerst nur die Hoffnung, dass sein Auto möglichst rasch und unbeschädigt gefunden wird. „Ich hoffe, dass es wieder unversehrt auftaucht“, schreibt er in seiner Nachricht an die Redaktion. Wer den weißen Opel Crossland X mit schwarzem Dach entdeckt oder Hinweise auf seinen Verbleib hat, sollte sich an die Polizei wenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 21:23 Uhr aktualisiert