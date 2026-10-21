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/ ©EC-KAC/Wolfgang Jannach
Ein Bild auf 5min.at zeigt Spieler vom KAC und Fehérvár AV19 auf dem Eis.
Die Rotjacken empfangen ihren Viertelfinalgegner aus dem Frühjahr.
Klagenfurt
21/10/2026
Am Mittwoch

KAC kämpft gegen Fehérvár um den Heimsieg

In der win2day ICE Hockey League trifft der EC-KAC am Mittwoch auf Fehérvár AV19. Die Rotjacken streben dabei die Rückkehr in die Erfolgsspur an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(294 Wörter)
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Für den EC-KAC beginnt am Mittwochabend die fünfte Woche in Folge mit drei Bewerbsspielen. In der Klagenfurter Heidi Horten-Arena trifft die Mannschaft um 19.15 Uhr auf Fehérvár AV19. Nach zwei Niederlagen in Serie am vergangenen Wochenende – ein 2:3 gegen die Vienna Capitals sowie ein 2:3 nach Verlängerung gegen den Ferencvárosi TC – rutschten die Rotjacken in der Tabelle der win2day ICE Hockey League auf den vierten Rang ab. Im Ranking nach Punkteschnitt belegt das Team mit aktuell sieben Siegen und fünf Niederlagen die fünfte Position.

Schaffen die Rotjacken den Befreiungsschlag?

Der ungarische Kontrahent reist jedoch als Tabellenvorletzter an. Die Mannschaft von Head Coach Ted Dent entschied bislang vier ihrer zwölf Partien für sich, wobei sämtliche Erfolge mit nur einem Tor Vorsprung gelangen. KAC-Abwehrspieler Jesper Jensen Aabo blickt vorausschauend auf die Partie: „Fehérvár ist für uns meist ein schwieriger Gegner, außerdem haben wir im Frühjahr im Viertelfinale gegen sie verloren, wir wollen uns am Mittwoch also teilweise revanchieren. Sie agieren sehr strukturiert und kompakt, es ist unsere Aufgabe, eine Lösung dafür zu finden, uns in der Offensive durchzusetzen.“ Zudem betonte der Verteidiger: „Nach einem Wochenende wie dem vergangenen ist unsere oberste Priorität allerdings nicht die einzelne Partie, sondern dass wir wieder zu unserem eigenen Spiel zurückfinden und die Vorgaben besser und präziser umsetzen.“

Personell bleibt die Lage in Klagenfurt angespannt

Neben den Langzeitverletzten Sebastian Dahm, Fabian Hochegger und Matt Fraser fallen auch Maximilian Preiml sowie Jan Muršak aus. Auch hinter dem Einsatz von Nick Petersen steht nach einem vorzeitigen Trainingsabbruch wegen Unterkörperbeschwerden ein Fragezeichen. Nachwuchskräfte aus dem Future Team werden den Kader auffüllen.

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