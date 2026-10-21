Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Parkplatz des Jagdschlosses Mageregg in Klagenfurt.
Rätsel um Leichenfund am Parkplatz beim Jagdschloss Mageregg.
Klagenfurt
21/10/2026
Polizei-Einsatz

Toter auf Parkplatz nahe Klagenfurt entdeckt

Tragischer Fund am Stadtrand von Klagenfurt: Auf dem Parkplatz des Jagdschlosses Mageregg wurde ein toter Mann in einem unversperrten Auto entdeckt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Polizeieinsatz auf dem Parkplatz des Jagdschlosses Mageregg in Klagenfurt sorgte am vergangenen Mittwoch für Aufsehen. Einem Bericht der Kronen Zeitung zufolge wurde dort eine leblose Person in einem Auto aufgefunden. Warum der Mann verstarb, ist momentan noch unklar. Seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde zur Feststellung der genauen Todesursache eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Dieser Schritt gilt vorerst als reine Routine, denn auch eine natürliche Ursache kommt weiterhin in Betracht. Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 08:42 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at