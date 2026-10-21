Toter auf Parkplatz nahe Klagenfurt entdeckt

Tragischer Fund am Stadtrand von Klagenfurt: Auf dem Parkplatz des Jagdschlosses Mageregg wurde ein toter Mann in einem unversperrten Auto entdeckt.

Ein Polizeieinsatz auf dem Parkplatz des Jagdschlosses Mageregg in Klagenfurt sorgte am vergangenen Mittwoch für Aufsehen. Einem Bericht der Kronen Zeitung zufolge wurde dort eine leblose Person in einem Auto aufgefunden. Warum der Mann verstarb, ist momentan noch unklar. Seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde zur Feststellung der genauen Todesursache eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Dieser Schritt gilt vorerst als reine Routine, denn auch eine natürliche Ursache kommt weiterhin in Betracht. Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 08:42 Uhr aktualisiert