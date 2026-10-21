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/ ©STW / Helge Bauer
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Hallenbad-Baustelle in Klagenfurt.
Auf der Baustelle des neuen Alpen-Adria Familien- & Sportbades laufen die Arbeiten nach Plan.
Klagenfurt
21/10/2026
Großbaustelle

Baufortschritt: Klagenfurter Hallenbad nimmt Formen an

Der Bau des Alpen-Adria Familien- & Sportbades kommt zügig voran. Aktuell wird die etwa 7.500 Quadratmeter große und 55 Zentimeter dicke Bodenplatte aus Stahlbeton schrittweise gefertigt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Die Errichtung des Klagenfurter Hallenbades verläuft im Zeitplan. Auf der Baustelle am Südring sind derzeit mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig zu beobachten. So wird etwa eine Bodenplatte aus Stahlbeton schrittweise gefertigt. Auf einer Sauberkeitsschicht verlegen die Teams eine feuchteunempfindliche XPS-Dämmung sowie die nötige Bewehrung zur Statikoptimierung. Zeitgleich sichern 295 Ankerpfähle das Fundament gegen den Auftrieb durch Grundwasser. Vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG heißt es dazu: „Allein im derzeit laufenden ersten Bauabschnitt werden 350 Kubikmeter Beton und 25 Tonnen Bewehrung verbaut.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Hallenbad-Baustelle in Klagenfurt.
©STW / Helge Bauer
Aktuell erfolgt die Errichtung der Beton-Bodenplatte.

So geht es weiter

Die nächsten Schritte stehen bereits fest: Ab Mitte November startet die Verschalung der Wände im Kellergeschoss. Das Hallenbad wird komplett unterkellert, wobei zwei Drittel des Raumes für die umfangreiche Technik vorgesehen sind und ein Drittel als Tiefgarage genutzt wird. Über die Fortschritte informiert der Bauträger regelmäßig via Website und Anrainer-Informationsabende.

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