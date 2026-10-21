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/ ©Pexels
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Mann mit Handschellen.
Für den Häftling klickten in Graz die Handschellen.
Klagenfurt & Graz
21/10/2026
Festnahme

Häftling flieht mit gestohlenem Auto – wird in Graz gefasst

Ein Häftling nutzte am Dienstag einen Arbeitseinsatz in einem Tierheim in Klagenfurt zur Flucht. Inzwischen konnte der Mann in Graz ausgemittelt werden. Er wurde von der Polizei festgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
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Wie berichtet, stahl der 32-jährige den Autoschlüssel eines 41-jährigen Tierpflegers und brauste mit dessen Wagen davon. Dieser wandte sich infolgedessen verzweifelt an 5 Minuten, denn: Das Auto wird von ihm dringend benötigt. „Ich fahre damit täglich von St. Kanzian in die Arbeit nach Klagenfurt und erledige auch verschiedene Ordinationsfahrten, wenn die Tiere zu einem Tierarzt müssen.“ Weiters würden sich Werkzeuge für den Bau von Nistkästen sowie vier selbstgemachte Igelhäuser darin befinden. „Eben meine eigene kleine Welt“, schildert der Mann gegenüber 5 Minuten.

Häftling gefasst, Auto sichergestellt

Für ihn gibt es nun gute Nachrichten. Denn das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug wurde noch in der Nacht auf Mittwoch gefunden. Das geht aus einem Bericht des ORF hervor. Polizisten stellten das leicht beschädigte Auto sicher. In Graz klickten rund eine Stunde später für den entflohenen Gefängnisinsassen die Handschellen.

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