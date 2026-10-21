Klagenfurt schickt neuen E-Bus auf die Straße

Die KMG Klagenfurt Mobil GmbH testet ab heute einen neuen Elektrobus im Klagenfurter Stadtgebiet. Das fahrgastfreundliche Testfahrzeug kommt neben regulären Fahrten auf der Linie C vor allem bei Sonderfahrten zum Einsatz.

Die Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) schickt in den kommenden Wochen ein neues Elektrofahrzeug auf die Straße. Der Testbus wird vorrangig für Sonderfahrten von Schulen, Kindergärten und Firmen genutzt, steht aber auch auf der Linie C im regulären Betrieb. Da kein Zahlungssystem im Fahrzeug verbaut ist, fahren alle Passagiere während der gesamten Testphase kostenlos.

Erster Praxistest

Die ersten Testpersonen waren Schülerinnen und Schüler der Volksschule Welzenegg, die von ihrer Schule zum Lakeside Park chauffiert wurden. Für die KMG steht bei den Praxisprüfungen vor allem die Reichweite im Fokus. Der Bus verfügt über eine Batteriekapazität von 490 kWh (davon 392 kWh nutzbar) und wird am Betriebsgelände mit einem mobilen Ladegerät mit bis zu 43 kW geladen.

©Stadtwerke Klagenfurt Die KMG Klagenfurt Mobil GmbH testet in den kommenden Wochen einen neuen Elektrobus.

Klagenfurt erprobt emissionsfreie E-Busse

Der Testlauf unterstützt Klagenfurts Ziel, als ausgewählte EU-Mission-Stadt („100 Climate-Neutral and Smart Cities“) bis 2030 klimaneutral zu werden. E-Busse senken dabei lokale Emissionen sowie Verkehrslärm. „Eine Smart City entsteht nicht nur durch innovative Technologien, sondern vor allem dadurch, dass diese im Alltag funktionieren und bei den Menschen ankommen. Wenn Kinder schon heute moderne Mobilitätslösungen erleben, ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft“, betonen die KMG-Geschäftsführer Hansjörg Schusser und Wolfgang Hafner.