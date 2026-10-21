Insolvent: Klagenfurter Hausverwaltung steht vor Schuldenberg

Über das Vermögen der WKI Hausverwaltung GmbH in Klagenfurt wurde am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen 127.000 Euro.

Im Jahr 2021 wurde die WKI Hausverwaltung GmbH gegründet und ist seitdem für die Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen zuständig. Nun wurde über das Unternehmen jedoch ein Konkursverfahren eröffnet. Der Betrieb ist bereits geschlossen. Die Insolvenzursachen „werden im Laufe des Verfahrens zu eruieren sein“, erklärt man seitens des Kreditschutzverbandes von 1870.

Finanzielle Schieflage

Wie der Alpenländische Kreditorenverband bekannt gibt, belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 127.000 Euro. Aktiva seien kaum vorhanden. Betroffen sind ein Dienstnehmer sowie 20 Gläubiger. Ob der Abschluss eines Sanierungsplans beabsichtigt ist, ist derzeit noch unklar. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 30. November 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden.