„Hatte 1000 Schutzengel“: Kärntnerin sucht ihre Ersthelfer nach Horror-Unfall

Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Crash auf der B85 bei Weizelsdorf. Nun meldet sich eine verletzte Kärntnerin zu Wort, die bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt wurde.

Auf der B85 im Bereich Weizelsdorf ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen – wir berichteten ausführlich. Zwei Autos kollidierten, mehrere Feuerwehren und sogar ein Rettungshubschrauber standen im Einsatz. Kurze Zeit darauf wurde klar, dass sich beim Zusammenstoß mindestens eine Person schwer verletzt hat.

Auto kaputt, Schock sitzt tief

Nun möchte diese sich vor allem bei den Rettungskräften sowie den Ersthelferinnen und Ersthelfern bedanken, wie sie gegenüber 5 Minuten schildert. „Ich habe noch immer ein Blackout, ich hatte einfach 1000 Schutzengel“, so B. gegenüber der Redaktion. „Psychisch geht es mir gut, will es aber ehrlich gesagt verdrängen“, setzt sie fort. Ihr kaputtes Fahrzeug anzuschauen, fällt ihr bislang schwer, der Schock sitzt tief.

„Werde ich nie vergessen“

Doch von Anfang an: Eigentlich war B. auf dem Weg ins Krankenhaus, es ging um eine Nachuntersuchung nach einer Lungenentzündung, als es zum Unfall kam. „Ich wollte zur Seite lenken, das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Nach dem Aufprall tat mir plötzlich alles weh und ich habe Sterne gesehen.“ Rasch nahm sie wahr, dass sie im Auto eingeklemmt war und die Airbags aufgingen: „Ich dachte, ich ersticke“, ergänzt sie. Die Kärntnerin, die beim Unfall Prellungen im Bein- und Bauchbereich, eine Verbrennung im Kinnbereich sowie zwei gebrochene Finger erlitt, wurde noch am selben Abend operiert. Zudem steht ihr ein langer Weg mit Physiotherapie bevor.

„Hatte Panik“

Im Fahrzeug fühlte es sich für B. wie Jahre an: „Ich hatte Panik und habe dann sofort meine Cousine angerufen, die ist beim Roten Kreuz. […] Schließlich kam eine mir unbekannte Lenkerin und half mir, da möchte ich mich tausendfach bedanken.“ Die Kärntnerin ist nun auf der Suche nach den helfenden Händen, die ihr an dem Tag beistanden, denn zum Beispiel an den Namen der Dame kann sie sich nicht mehr erinnern. Die Rettungskette hat laut der Kärntnerin – die sich nach eigenen Angaben wieder bewegen kann, sich aber immer noch ein wenig unter Schock befindet – super funktioniert. Nun macht sie es sich zum Auftrag, sich bei den anwesenden Helferinnen und Helfern zu bedanken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert