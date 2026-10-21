Konkursverfahren über Klagenfurter Immobilienfirma eröffnet

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen ist im Bereich der Haus- und Immobilienverwaltung beziehungsweise im Grundstücks- und Wohnungswesen tätig.

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen ist im Bereich der Haus- und Immobilienverwaltung beziehungsweise im Grundstücks- und Wohnungswesen tätig.

Über das Vermögen der KIM Kärntner Immobilienmanagement GmbH mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee wurde am 21. Oktober am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV 1870 und AKV EUROPA mitteilen.

2010 gegründet

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen ist im Bereich der Haus- und Immobilienverwaltung beziehungsweise im Grundstücks- und Wohnungswesen tätig. Von der Insolvenz sind nach AKV-Informationen zwei Dienstnehmer betroffen. Die genauen Vermögensverhältnisse sind zu Beginn des Verfahrens noch unklar. Der KSV berichtet, dass der exakte Passiv- und Aktivstand erst im Laufe des Verfahrens zu eruieren sein wird.

Ursachen noch unklar

Zu den konkreten Gründen für die Zahlungsunfähigkeit erklärt der AKV: „Die Ursachen werden im Antrag nicht genau dargestellt. […] Gewiss ist, dass die Schuldnerin laut Antrag zahlungsunfähig ist“. Eine Fortführung des Betriebs ist nicht vorgesehen, der AKV ergänzt: „Laut Antrag bleibt das Unternehmen geschlossen. Die Gewerbeberechtigungen wurden zurückgelegt. Ob seitens der Schuldnerin ein Sanierungsplan beabsichtigt ist, ist derzeit noch nicht bekannt“.

So geht es weiter

Betroffene Gläubiger haben nun bis zum 30. November Zeit, ihre Forderungen gerichtlich anzumelden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Martin Mutz bestellt, wobei die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung für den 14. Dezember anberaumt sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 15:31 Uhr aktualisiert