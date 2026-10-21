Klagenfurt und Dessau-Roßlau feiern 55-jährige Partnerschaft

Beim offiziellen Empfang im Rathaus trugen sich die Gäste in das Goldene Buch der Landeshauptstadt ein und diskutierten mit den lokalen Vertretern künftige Kooperationen in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Tourismus.

„Ist mir eine große Freude…“

Bürgermeister Christian Scheider betonte bei dem Treffen: „Es ist mir eine große Freude, Ehrengäste aus unserer Partnerstadt zu einem solch besonderen Anlass zu empfangen. Städtepartnerschaften gehören gepflegt und ein beständiger Austausch gewährleistet, umso gewinnbringender sind die Resultate unserer Zusammenarbeit. Das beweist auch das diesjährige Jubiläum. In diesem Sinne: Auf viele weitere Jahre in guter Partnerschaft!“ Auch Vizebürgermeister und Städtepartnerschaftsreferent Patrick Jonke unterstrich die Bedeutung der seit 1971 bestehenden Verbindung: „Es ist wichtig, eine Partnerschaft zu leben, denn nur so kann man voneinander lernen und einander unterstützen. Ich bin froh, dass es uns so gut gelingt, den Kontakt zu halten und eine enge Zusammenarbeit voranzutreiben, um gemeinsam Lösungsansätze für ähnliche Herausforderungen in unseren beiden Städten zu finden. Ich wünsche mir für Klagenfurt und Dessau-Roßlau viele weitere Jahre in guter Partnerschaft“.

Kooperation für Mai 2027 geplant

Ein konkretes Kulturprojekt im Rahmen der Kooperation ist bereits für Mai 2027 angesetzt. Die Dessauer Künstlerin Katrin Zickler wird für einen kostenlosen „Artist-in-Residence“-Aufenthalt im Klagenfurter Künstleratelier im slowenischen Šmartno zu Gast sein. Ein dort von ihr erschaffenes Werk wird als Erinnerung an die Stadt Klagenfurt übergeben. Im Anschluss an dieses Projekt ist zudem eine große Gemeinschaftsausstellung aller bisherigen Šmartno-Stipendiaten geplant.