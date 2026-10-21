Inhaltlicher Schwerpunkt: Kindergarten Krumpendorf setzt auf Gesundheit

Der Kindergarten Krumpendorf setzt seit mehreren Jahren gezielt auf Gesundheitsförderung im Rahmen der Landesinitiative „Gesunde Kinderbetreuung“. Die Aktivitäten richten sich an Kinder, Eltern und das Betreuungsteam.

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner hob die Bedeutung der Initiative hervor: „Kinder brauchen ein Umfeld, in dem sie sich entfalten, ausprobieren und gesund entwickeln können. Wenn Bewegung, Naturerlebnisse, bewusste Ernährung und die Förderung ihrer Fähigkeiten selbstverständlich zum Alltag gehören, wird ein wichtiger Grundstein für ein gesundes Leben gelegt.“

Kompetenzen stärken

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Einrichtung orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder. Ausflüge mit Seminarbäuerinnen vermitteln Wissen über die Herkunft von Lebensmitteln, während waldpädagogische Führungen das unmittelbare Naturerlebnis stärken. Ergänzend besuchen die Kinder den ÖAMTC-Mobilitätspark in Villach, um Grundlagen der Verkehrssicherheit zu erlernen. Darüber hinaus stärkt das Programm die Kompetenzen der Erwachsenen: Elternabende behandeln Themen wie Erste Hilfe bei Kindern oder Sprachentwicklung, während Teamtage dem Austausch des Personals dienen.

Bereits 120 Einrichtungen

Die Initiative soll die Vielfalt moderner Gesundheitsförderung von Ernährung und Bewegung bis hin zu Sicherheit und Naturverständnis zeigen. Prettner fasst zusammen: „Gesunde Kinderbetreuung bedeutet, Gesundheit nicht nur zu thematisieren, sondern sie für Kinder erlebbar zu machen. Die Einrichtungen leisten damit einen wertvollen Beitrag, damit Kinder gestärkt, neugierig und mit Freude ihren eigenen Weg gehen können.“ Kärntenweit nehmen bereits 120 Einrichtungen an dem Programm teil.