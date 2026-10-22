6:3-Heimsieg gegen Fehervar: KAC holt wichtige Punkte

Der EC-KAC feierte am Mittwoch in der Heidi Horten-Arena einen wichtigen 6:3-Heimsieg gegen Fehérvár AV19. Zum Abschluss des 1. Grunddurchgangsviertels der ICE Hockey League kletterten die Rotjacken damit auf den 3. Tabellenplatz.

Der EC-KAC hat am Mittwochabend in der win2day ICE Hockey League wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zum Abschluss des ersten Grunddurchgangsviertels setzten sich die Rotjacken im Heimspiel gegen Fehérvár AV19 durch und sicherten sich mit einem 6:3-Erfolg die vollen drei Punkte. Durch diesen Sieg schob sich die Klagenfurter Mannschaft in der Tabelle auf den dritten Platz nach vorne.

Heimsieg

Die Hausherren erwischten einen starken Start: Thomas Hundertpfund brachte den KAC in der 11. Minute in Führung, ehe Jan Drozg kurz vor Drittelende auf 2:0 erhöhte (19.). Zwar gelang Roland Kiss im zweiten Abschnitt der Anschlusstreffer für die Gäste (23.), doch die Klagenfurter antworteten prompt. Tobias Sablattnig (26.), Simeon Schwinger (29.) und Jesper Jensen Aabo (37.) schraubten das Ergebnis auf eine komfortable 5:1-Führung hoch. Im Schlussdrittel kamen die Ungarn durch Trevor Cheek (49.) und Mika Cyr (59.) noch einmal auf 5:3 heran, ehe Finn van Ee in den allerletzten Sekunden mit dem 6:3 für den Endstand sorgte.

©EC-KAC/Florian Pessentheiner Damit gelang den Rotjacken gleichzeitig der Sprung auf den dritten Tabellenplatz.

Trainer ortet dennoch Verbesserungspotenzial

Assistant Coach Christoph Brandner zeigte sich nach der Partie grundsätzlich zufrieden, sah aber auch Verbesserungspotenzial: „Ich denke, dass das grundsätzlich ein gutes Spiel von unserer Mannschaft war, vor allem war es wichtig, dass wir wieder einmal drei Punkte eingefahren haben.“ Gleichzeitig mahnte er zur Vorsicht bei hohen Führungen: „Wenn man sich den Verlauf der Partie ansieht, hat sich aber auch klar gezeigt, dass wir noch auf einem Entwicklungsweg sind und dabei noch etwas lernen müssen. Wir haben gesehen, dass man auch mit einer klaren Führung im Rücken smarter spielen muss als wir das heute getan haben.“ Dennoch überwiege das Positive: „Im Großen und Ganzen sind wir aber zufrieden, ein guter Sieg, jetzt reisen wir mit einem positiven Gefühl zum Spiel in Mailand am Freitag.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 06:35 Uhr aktualisiert