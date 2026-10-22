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/ ©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Absolventen des Grundlehrgangs mit Vertretern des Bezirksfeuerwehrkommandos sowie Bürgermeister Christian Scheider.
Starke Bilanz für die Klagenfurter Feuerwehr.
Klagenfurt
22/10/2026
Prüflinge bereit
#goodnews

Grundlehrgang absolviert: 26 neue Feuerwehrkräfte verstärken Klagenfurt

Durchwegs positive Prüfungsergebnisse: 26 Feuerwehrmitglieder haben den Grundlehrgang des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Stadt erfolgreich absolviert. Sie verstärken ab sofort den Einsatzdienst.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Das Ausbildungsprogramm kombinierte theoretische Grundlagen und praktische Einheiten. Die angehenden Einsatzkräfte erlernten das Basiswissen des Feuerwehrwesens, den Umgang mit dem Equipment sowie das richtige Verhalten bei technischen Hilfeleistungen und Brandeinsätzen. Die Prüfungsergebnisse bestätigen das hohe Ausbildungsniveau: Zwei Teilnehmende erreichten eine Auszeichnung, 14 schlossen mit einem sehr guten Erfolg ab und zehn sicherten sich einen Erfolg.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute beim Überreichen der Auszeichnung.
©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt |
Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute vor einem Einsatzfahrzeug.
©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt |
Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute mit einem Wasserschlauch.
©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt |
Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung.
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann beim Tragen eines eingerollten Wasserschlauchs.
©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt |
Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung.
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Ausbilder, der mit seinen Auszubildenen spricht.
©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt |
Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung.

Optimal auf künftige Einsätze vorbereitet

Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Socher lobte den Einsatz des Teams: „Es erfüllt mich mit großem Stolz, 26 bestens ausgebildete Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in unseren Reihen willkommen zu heißen. Sie stehen für gelebtes Ehrenamt, Zusammenhalt und Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft. Ihr Engagement zeigt, wie unverzichtbar die Freiwillige Feuerwehr für die Sicherheit unserer Bevölkerung ist.“

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