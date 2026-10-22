Grundlehrgang absolviert: 26 neue Feuerwehrkräfte verstärken Klagenfurt

Das Ausbildungsprogramm kombinierte theoretische Grundlagen und praktische Einheiten. Die angehenden Einsatzkräfte erlernten das Basiswissen des Feuerwehrwesens, den Umgang mit dem Equipment sowie das richtige Verhalten bei technischen Hilfeleistungen und Brandeinsätzen. Die Prüfungsergebnisse bestätigen das hohe Ausbildungsniveau: Zwei Teilnehmende erreichten eine Auszeichnung, 14 schlossen mit einem sehr guten Erfolg ab und zehn sicherten sich einen Erfolg.

©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt | Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung. ©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt | Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung. ©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt | Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung. ©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt | Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung. ©zVg. / Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Stadt | Impressionen der Feuerwehr-Ausbildung.

Optimal auf künftige Einsätze vorbereitet

Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Socher lobte den Einsatz des Teams: „Es erfüllt mich mit großem Stolz, 26 bestens ausgebildete Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in unseren Reihen willkommen zu heißen. Sie stehen für gelebtes Ehrenamt, Zusammenhalt und Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft. Ihr Engagement zeigt, wie unverzichtbar die Freiwillige Feuerwehr für die Sicherheit unserer Bevölkerung ist.“