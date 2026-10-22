Kärntner Landesregierung will mit Jugendlichen aus allen Bezirken sprechen

Der erste Kärntner Jugenddialog geht am 24. November 2026 im kärnten.museum über die Bühne geht. 100 Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren treffen dabei auf das siebenköpfige Regierungskollegium.

Hundert Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren tauschen sich direkt mit der Landesregierung aus.

Hundert Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren tauschen sich direkt mit der Landesregierung aus.

Kärnten startet am Dienstag, dem 24. November 2026, eine neue Beteiligungsinitiative: Beim ersten Kärntner Jugenddialog im kärnten.museum in Klagenfurt tauschen sich 100 Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren direkt mit der Landesregierung aus. Basis dafür ist die im Juni präsentierte AK-Jugendstudie, für die rund 1.900 junge Menschen befragt wurden.

Alle sieben Regierungsmitglieder mit dabei

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) betont die Bedeutung der Mitbestimmung: „Wir müssen uns intensiv mit unseren Jugendlichen auseinandersetzen und uns ihren kritischen Fragen der Gegenwart für ihre eigene Zukunft stellen.“ Ziel sei es vor allem, auch jene zu erreichen, die bisher noch keine Stimme hatten. In Arbeitsgruppen erarbeiten die Teilnehmenden konkrete Vorschläge zu Themen wie Schule, leistbarem Wohnen, Mobilität, Arbeitsplätzen, Gesundheit, Freizeitangeboten und Zusammenhalt. Diese präsentieren sie anschließend den sieben Regierungsmitgliedern.

©LPD Kärnten/Gleiss Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner

Aufruf für Jugendliche zum Mitreden

Initiator und Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) stellt klar, dass daraus ein praxisnahes Arbeitsprogramm entstehen soll. Es gelte, reale Lösungen zu finden: „Denn diesmal soll nicht nur geredet werden – diesmal soll sich wirklich etwas verändern!“ Silvia Vrzak vom Netzwerk „Offene Jugendarbeit“, das für die Umsetzung sorgt, hebt hervor: „Beteiligung und Selbstwirksamkeit ist ein Kernstück offener Jugendarbeit. Der erste Jugenddialog bietet Jugendlichen Raum gehört zu werden und mit Politikern ins Gespräch zu kommen.“

©LPD Kärnten/Gleiss | Landesrat Peter Reichmann erläuterte die Details. ©LPD Kärnten/Gleiss | Als Projektleiterin fungiert Silvia Vrzak.

Bewerbungen ab jetzt möglich

Wer teilnehmen möchte, kann sich ab sofort unter www.jugend.ktn.gv.at bewerben. Aus allen Einreichungen wird eine repräsentative Gruppe nach Kriterien wie Alter, Wohnort und Bildungsweg zusammengestellt.