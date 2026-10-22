Noten für Pfoten: Klagenfurter Tierheim lädt zum Charity-Konzert

Das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) in Klagenfurt wird am Donnerstag, dem 26. November 2026, zum Schauplatz einer ganz besonderen Benefizveranstaltung: Im Heidi-Horten-Saal verbindet das Event „Noten für Pfoten“ musikalische Unterhaltung, Literatur und Tierschutz.

Musik und Lesung

Den musikalischen Part übernimmt das Jugend-Akkordeon-Orchester Ensemble D’AKKORD der Musikschule Fröhlich unter der Leitung von Adrian Holzer. Seit zwei Jahrzehnten zeigt die Gruppe die Vielseitigkeit ihres Instruments. Ihr Repertoire reicht an diesem Abend von Klassik, Rock und Pop bis hin zu Jazz, Filmmusik und weltweiten Melodien. Für literarische Abwechslung sorgt Mario Schönherr mit einer Lesung aus dem humorvollen Roman „Frankie – unter Menschen“, welcher die Perspektive einer Katze einnimmt.

©Madlin Peko Das Jugend-Akkordeon-Orchester Ensemble D’AKKORD sorgt für gute Stimmung.

Erlös kommt Tieren zugute

„Im TiKo erleben wir jeden Tag, wie wichtig es ist, Tieren in Not eine zweite Chance zu geben. Dafür braucht es viel Engagement und Menschen, die unsere Arbeit mittragen“, erklärt Anna Offner, Präsidentin des Landestierschutzvereins Kärnten. „Veranstaltungen wie ‚Noten für Pfoten‘ helfen uns nicht nur dabei, Spenden für unsere Schützlinge zu sammeln, sondern bringen den Tierschutz auch auf eine schöne, verbindende Weise in die Mitte der Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, dass Musik und Literatur an diesem Abend für jene sprechen, die selbst keine Stimme haben.“ Eintrittskarten sind direkt im TiKo, bei den Mitwirkenden der Musikschule Fröhlich sowie online unter www.tiko.or.at/konzert erhältlich.