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/ ©FF Ebenthal in Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Farbe auf der Göltschacher Landesstraße.
Einen ungewöhnlichen Farbton hat die L101 Göltschacher Landesstraße am Donnerstag angenommen.
Ebenthal in Kärnten
22/10/2026
Am Donnerstag

Skurriler Einsatz in Ebenthal: Landesstraße plötzlich voller Farbe

Die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal rückte am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Auf der L101 Göltschacher Landesstraße zog sich eine kilometerlange Farbspur.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Ein skurriler Anblick bot sich am Donnerstagvormittag den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal. Eine mehrere Kilometer lange Farbspur zog sich über die L101 Göltschacher Landesstraße. Die Florianis vermuten, dass Farbeimer in oder auf einem Fahrzeug umgekippt sind. „Mit unseren verfügbaren Mitteln haben wir die Verunreinigung bestmöglich entfernt, um die Fahrbahn wieder in einen sicheren Zustand zu bringen“, erklären sie nach dem Beseitigen der Gefahrenstelle.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Farbe auf der Göltschacher Landesstraße.
©FF Ebenthal in Kärnten
Inzwischen wurde die weiße Farbe bestmöglich von den Einsatzkräften beseitigt.
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