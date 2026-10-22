Skurriler Einsatz in Ebenthal: Landesstraße plötzlich voller Farbe

Ein skurriler Anblick bot sich am Donnerstagvormittag den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal. Eine mehrere Kilometer lange Farbspur zog sich über die L101 Göltschacher Landesstraße. Die Florianis vermuten, dass Farbeimer in oder auf einem Fahrzeug umgekippt sind. „Mit unseren verfügbaren Mitteln haben wir die Verunreinigung bestmöglich entfernt, um die Fahrbahn wieder in einen sicheren Zustand zu bringen“, erklären sie nach dem Beseitigen der Gefahrenstelle.

©FF Ebenthal in Kärnten Inzwischen wurde die weiße Farbe bestmöglich von den Einsatzkräften beseitigt.