Mit 83 Jahren verstorben: Kärnten trauert um Ausnahmekünstler

Große Trauer in Kärnten: Der renommierte Künstler Reimo Wukounig ist am Mittwochabend im Alter von 83 Jahren verstorben. Er zählte zu den bedeutendsten Maler, Zeichner und Objektkünstler des Bundeslandes.

Geboren 1943 in Klagenfurt, wuchs Reimo Wukounig in Jugendheimen auf. Die bitteren Lebenserfahrungen in den damaligen Erziehungsanstalten Klagenfurt-Harbach und Görtschach prägten sein Schaffen nachhaltig. Der aus St. Kanzian am Klopeiner See stammende Maler hinterfragte in seiner Arbeit stetig die Welt.

Ausnahmekünstler

Nach der Kunstschule Graz studierter er an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Später stellte er in der Wiener Sezession, im Forum Stadtpark Graz sowie bei der 37. Biennale in Venedig aus. Zu seinem 80. Geburtstag würdigte ihn die Stadt Klagenfurt. Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz zeigt sich tief betroffen und erinnert an „eine außergewöhnliche Persönlichkeit und gleichsam beeindruckende wie nahegehende Werke“.