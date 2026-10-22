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Symbolfoto von 5min.at: City Arkaden Klagenfurt von außen.
Zu finden sein wird der Store im Untergeschoß der City Arkaden.
Klagenfurt
22/10/2026
"Coming Soon"

Mit November: Neuer Trend-Store eröffnet in den City Arkaden Klagenfurt

In den Klagenfurter City Arkaden kündigt sich Zuwachs an. Eine internationale Lifestyle-Kette steht kurz vor der Eröffnung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Wer in den letzten Tagen durch die City Arkaden in Klagenfurt geschlendert ist, dem wird vielleicht eine mit Papier zugeklebte Glaswand aufgefallen sein. Unschwer am Logo zu erkennen, steht eine UOUOROSE-Geschäftsfläche vor einer Eröffnung.

Soft- und Grand Opening

Ebenso wird auf den Scheiben angekündigt, wann es losgeht. Zum einen gibt es ein „Soft Opening“ Ende Oktober sowie ein „Grand Opening“ am 2. November. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar. Fest steht aber, dass es ein Glücksrad zum besagten Grand Opening am 2. November geben soll.

Das Bild zeigt eine UOUOROSE-Geschäftsstelle.
©5 Minuten
Auf den Scheiben wird angekündigt, wann es losgeht. Zum einen gibt es ein „Soft Opening“ Ende Oktober sowie ein „Grand Opening“ am 2. November.

Was ist UOUOROSE?

Bei UOUOROSE handelt es sich um eine weltweit agierende Marke für Lifestyle und Fast Fashion, die ein breites Sortiment an modernen Produkten zu budgetfreundlichen Preisen vertreibt.

Acht Produktkategorien

Die Palette reicht über mehr als 10.000 Artikel, die sich auf acht zentrale Bereiche verteilen:

  • Wohnen & Dekoration

  • Alltags- und Lifestyle-Produkte

  • Modeaccessoires

  • Gesundheit & Beauty

  • Elektronik & Gadgets

  • Schreibwaren & Bürobedarf

  • Lizenzprodukte & Plüschtiere

  • Haustierbedarf

„Frischer Wind“ für Klagenfurt

Auch auf der Webseite der City Arkaden steht, dass UOUOROSE „frischen Wind in die Klagenfurter Shoppinglandschaft“ bringen soll. Zu finden sein wird der Store im Untergeschoß der City Arkaden.

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