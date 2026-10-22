Mit November: Neuer Trend-Store eröffnet in den City Arkaden Klagenfurt
In den Klagenfurter City Arkaden kündigt sich Zuwachs an. Eine internationale Lifestyle-Kette steht kurz vor der Eröffnung.
Wer in den letzten Tagen durch die City Arkaden in Klagenfurt geschlendert ist, dem wird vielleicht eine mit Papier zugeklebte Glaswand aufgefallen sein. Unschwer am Logo zu erkennen, steht eine UOUOROSE-Geschäftsfläche vor einer Eröffnung.
Soft- und Grand Opening
Ebenso wird auf den Scheiben angekündigt, wann es losgeht. Zum einen gibt es ein „Soft Opening“ Ende Oktober sowie ein „Grand Opening“ am 2. November. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar. Fest steht aber, dass es ein Glücksrad zum besagten Grand Opening am 2. November geben soll.
Was ist UOUOROSE?
Bei UOUOROSE handelt es sich um eine weltweit agierende Marke für Lifestyle und Fast Fashion, die ein breites Sortiment an modernen Produkten zu budgetfreundlichen Preisen vertreibt.
Acht Produktkategorien
Die Palette reicht über mehr als 10.000 Artikel, die sich auf acht zentrale Bereiche verteilen:
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Wohnen & Dekoration
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Alltags- und Lifestyle-Produkte
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Modeaccessoires
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Gesundheit & Beauty
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Elektronik & Gadgets
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Schreibwaren & Bürobedarf
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Lizenzprodukte & Plüschtiere
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Haustierbedarf
„Frischer Wind“ für Klagenfurt
Auch auf der Webseite der City Arkaden steht, dass UOUOROSE „frischen Wind in die Klagenfurter Shoppinglandschaft“ bringen soll. Zu finden sein wird der Store im Untergeschoß der City Arkaden.