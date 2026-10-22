Mit November: Neuer Trend-Store eröffnet in den City Arkaden Klagenfurt

In den Klagenfurter City Arkaden kündigt sich Zuwachs an. Eine internationale Lifestyle-Kette steht kurz vor der Eröffnung.

Zu finden sein wird der Store im Untergeschoß der City Arkaden.

Zu finden sein wird der Store im Untergeschoß der City Arkaden.

Wer in den letzten Tagen durch die City Arkaden in Klagenfurt geschlendert ist, dem wird vielleicht eine mit Papier zugeklebte Glaswand aufgefallen sein. Unschwer am Logo zu erkennen, steht eine UOUOROSE-Geschäftsfläche vor einer Eröffnung.

Soft- und Grand Opening

Ebenso wird auf den Scheiben angekündigt, wann es losgeht. Zum einen gibt es ein „Soft Opening“ Ende Oktober sowie ein „Grand Opening“ am 2. November. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar. Fest steht aber, dass es ein Glücksrad zum besagten Grand Opening am 2. November geben soll.

©5 Minuten Auf den Scheiben wird angekündigt, wann es losgeht. Zum einen gibt es ein „Soft Opening“ Ende Oktober sowie ein „Grand Opening“ am 2. November.

Was ist UOUOROSE?

Bei UOUOROSE handelt es sich um eine weltweit agierende Marke für Lifestyle und Fast Fashion, die ein breites Sortiment an modernen Produkten zu budgetfreundlichen Preisen vertreibt.

Acht Produktkategorien Die Palette reicht über mehr als 10.000 Artikel, die sich auf acht zentrale Bereiche verteilen: Wohnen & Dekoration

Alltags- und Lifestyle-Produkte

Modeaccessoires

Gesundheit & Beauty

Elektronik & Gadgets

Schreibwaren & Bürobedarf

Lizenzprodukte & Plüschtiere

Haustierbedarf

„Frischer Wind“ für Klagenfurt

Auch auf der Webseite der City Arkaden steht, dass UOUOROSE „frischen Wind in die Klagenfurter Shoppinglandschaft“ bringen soll. Zu finden sein wird der Store im Untergeschoß der City Arkaden.