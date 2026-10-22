„Ein kleiner Traum“: Krumpendorfer peilt beim Africa Eco Race die Spitze an

Der Kärntner Luca Seppele startet 2027 zum dritten Mal beim Africa Eco Race. Erstmals tritt der 34-jährige KTM-Testfahrer auf einer KTM 690 Rally an und visiert eine Spitzenplatzierung an.

Nach zwei Saisons auf Fremdfabrikaten bestreitet der 34-jährige Krumpendorfer die Wüstenrallye erstmals auf einer KTM 690 Rally, dem Hersteller, für den er seit 2022 als Testfahrer tätig ist.

Nach zwei Saisons auf Fremdfabrikaten bestreitet der 34-jährige Krumpendorfer die Wüstenrallye erstmals auf einer KTM 690 Rally, dem Hersteller, für den er seit 2022 als Testfahrer tätig ist.

Luca Seppele startet Anfang 2027 zum dritten Mal beim Africa Eco Race. Nach zwei Saisons auf Fremdfabrikaten bestreitet der 34-jährige Krumpendorfer die Wüstenrallye erstmals auf einer KTM 690 Rally, dem Hersteller, für den er seit 2022 als Testfahrer tätig ist.

Intensives Training

„Die letzten beiden Saisonen musste ich privat mit einem anderen Hersteller fahren. Beim nächsten Africa Eco Race auf einer KTM zu starten, ist für mich ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht“, erklärt Seppele. Die Vorbereitungen laufen mit intensivem Training in Kärnten und finalen Arbeiten am Motorrad auf Hochtouren, vor Weihnachten ist noch ein Wüstentest für die Feinabstimmung geplant.

©MARTIN STEINTHALER Luca Seppele und Matteo Bottino

Spitzenfeld als Ziel

Das Projekt setzt erneut auf ein bewährtes Team aus Mailand, das diesmal durch Werks-Know-how und einen KTM-Mechaniker aus Mattighofen verstärkt wird. Als Teamkollege fungiert der dreifache Rallye-Europameister Matteo Bottino. Der enge Zusammenhalt der beiden zeigte sich bereits im Vorjahr, als Seppele den verletzten Bottino nach den Etappen per Sackkarre ins Medical Center brachte. Ziel für 2027 ist ein Platzierungsergebnis im Spitzenfeld.