„Er war unser Onkel Werner“: Kärntner Feuerwehr trauert um geschätztes Mitglied

Wie die Floriani am Mittwochabend in den sozialen Medien bekannt gaben, ist ihr langjähriger Kamerad und Freund Werner Murnig nach schwerer Krankheit verstorben. Seit 1976 gehörte er der Feuerwehrfamilie an.

50 Jahre bei der Feuerwehr

In den 50 Jahren hat er nicht nur seine Zeit, sondern vor allem sein Herz in die Feuerwehr gesteckt. Ob als Hauptmaschinist, Zugskommandant oder über viele Jahre als Kommandant-Stellvertreter war er stets mit voller Leidenschaft dabei, übernahm Verantwortung, gab sein Wissen weiter und prägte die Wehr über Generationen hinweg mit, heißt es seitens der Wehr.

„Einer, der einfach dazugehört hat“

Für seine Kameradinnen und Kameraden war er jedoch weit mehr als seine Funktionen und Auszeichnungen: Er war schlicht ihr „Onkel Werner“, ein Mensch, der immer ein offenes Ohr hatte, mit Rat und Tat zur Seite stand und auf den jederzeit Verlass war. „Einer, der einfach dazugehört hat und dessen Platz in unserer Feuerwehrfamilie nun leer bleiben wird“, ergänzt die FF St. Michael/Zollfeld.

„Du hast Spuren hinterlassen…“

Zum Abschied richteten sich die Floriani auch persönlich an den Verstorbenen: „Lieber Werner, danke für deine unzähligen Stunden, deinen Einsatz, deine Freundschaft und vor allem für die vielen gemeinsamen Erinnerungen. Du hast Spuren hinterlassen, die weit über den Feuerwehrdienst hinausgehen. Wir werden dich vermissen, aber niemals vergessen. Unsere Gedanken sind bei deiner Familie und allen, die dir nahestanden.“