Neue Lärmschutzwand soll Anrainer in Tuderschitz entlasten

An der L74 Tuderschitzer Straße haben am Ortsbeginn von Tuderschitz, aus Richtung Krumpendorf kommend, die Bauarbeiten für eine neue Lärmschutzwand begonnen.

Notwendig wurde die Maßnahme, nachdem bei einer vorausgegangenen Lärmschutzuntersuchung Grenzwertüberschreitungen festgestellt worden waren. Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten investiert insgesamt 121.000 Euro in das Projekt.

Lebensqualität nachhaltig verbessern

„Gerade entlang stark befahrener Straßen ist der Verkehrslärm für die unmittelbaren Anrainer oft eine große Belastung. Mit gezielten Lärmschutzmaßnahmen wollen wir hier entgegenwirken und die Lebensqualität der betroffenen Bevölkerung nachhaltig verbessern. Die neue Lärmschutzwand in Tuderschitz ist dafür ein wichtiger Beitrag“, betont Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber. Das Bauwerk wird auf einer Länge von 72 Metern errichtet und erreicht eine Höhe von bis zu 2,5 Metern. Die Konstruktion basiert auf Stahlrammrohren sowie Stahlprofilen als Stehern. Als Lärmschutzelemente kommen hochabsorbierende Bauteile aus Holzbeton zum Einsatz, die auf Betonfertigteilsockeln montiert werden.

Eine Fahrspur gesperrt

Für die Dauer der Arbeiten ist die Fahrspur in Richtung Moosburg gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Wartepflicht bei Gegenverkehr geregelt, zudem gilt im Baustellenbereich eine Tempobeschränkung von 30 km/h. Die Fertigstellung der Lärmschutzwand ist für Anfang Dezember geplant.