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/ © Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Das Bild auf 5min.at zeigt das Aufstellen des Christbaums am Neuen Platz in Klagenfurt.
Schon jetzt steht der Christbaum am Neuen Platz in Klagenfurt.
Klagenfurt
23/10/2026
Weihnachtsstimmung

Neuer Platz: Warum Klagenfurts Christbaum jetzt schon steht

Am Neuen Platz in Klagenfurt herrscht bereits weihnachtliche Stimmung: Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, dem Stadtgarten und den zuständigen Fachabteilungen wurde heute der diesjährige Weihnachtsbaum aufgestellt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Eine Passanten fragen sich jedoch, warum der Baum bereits Wochen vor dem Fest seinen Platz findet. Hier erfährst du mehr.

Zuerst der Baum, dann die Hütten

Der Grund für den frühen Termin ist rein logistischer Natur: Der Christbaum muss zwingend stehen, bevor der Aufbau der Weihnachtshütten beginnt. „Sobald die Hütten ihren Platz gefunden haben, ist es kaum noch möglich, den großen Baum aufzustellen“, heißt es vonseiten der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Der Baum steht

Damit einem stimmungsvollen Weihnachtsfest nichts im Wege steht, greift die Logistikkette perfekt ineinander. „Ein herzliches Dankeschön an den Stadtgarten, die zuständigen Fachabteilungen und alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit“, teilt die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die diese traditionelle Aktion jedes Jahr aufs Neue sehr gerne unterstützt, abschließend mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt das Aufstellen des Christbaums am Neuen Platz in Klagenfurt.
© Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, dem Stadtgarten und den zuständigen Fachabteilungen wurde heute der diesjährige Weihnachtsbaum aufgestellt.
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