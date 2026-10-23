Klagenfurter Unternehmen feiert 25-jähriges Bestehen

Am gestrigen Donnerst feierte ein Klagenfurter Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen. Bürgermeister Christian Scheider überreichte der Firma addIT im Zuge der Feierlichkeiten die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt.

AddIT lud zu einer besonderen Jubiläumsfeier unter dem Titel „addSUCCESS“. Grund für diese Veranstaltung waren 25 Jahre Unternehmensgeschichte des führenden IT-Dienstleisters in Kärnten. Bürgermeister Christian Scheider verlieh dem Unternehmen mit Hauptsitz in Klagenfurt für seine Verdienste und Leistungen im Bereich der Informationstechnologie sowie anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt. Auch Dieter Jandl erhielt im Rahmen der Veranstaltung die Dank- und Anerkennungsurkunde seitens der Stadt Klagenfurt für seine fast 20-jährige Tätigkeit als Geschäftsführer von addIT.

„Der beste Beweis für eine positive technologische Entwicklung“

„In Zeiten der Digitalisierung ist ein Unternehmen wie addIT wichtiger denn je. Die letzten 25 Jahre sind der beste Beweis für eine positive technologische Entwicklung, einen guten Standort und fachliches Know-How. Durch diese Kompetenzen wird die digitale Zukunft Klagenfurts aktiv mitgestaltet. Ich gratuliere Hrn. Mag. Dieter Jandl und seinem Team ganz herzlich zu diesem Erfolg!“, sagt Bürgermeister Christian Scheider.

Unterstützung bei Digitalisierung

Der österreichische IT-Dienstleister mit Hauptsitz im Lakeside Science & Technology Park ist ein Teil der Atos Gruppe Österreich. Die Hauptaufgabe des Klagenfurter Unternehmens ist es, sowohl Gesundheitsinstitutionen als auch Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor dabei zu unterstützen, das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen. Außerdem liegt ein weiterer Fokus auf deren Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Weiterentwicklung deren IT.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 13:06 Uhr aktualisiert