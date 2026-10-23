Klagenfurt: Neue nextbike Station bei den City Arkaden eröffnet

Seit 2017 gibt es in Klagenfurt das nextbike Klagenfurt Fahrradverleihsystem. Aus zehn Stationen sind mittlerweile 51 geworden. Die Stadt wertet die Nutzungsdaten der einzelnen nextbike Klagenfurt Standorte regelmäßig aus und passt das Angebot an, heißt es in einer Aussendung.

Neue nextbike Station eröffnet

So werden nextbike Standorte dort errichtet, wo sie am meisten gebraucht werden. Am Freitag ist daher in der Getreidegasse bei den City Arkaden, direkt am Rauscherpark und in unmittelbarer Nähe zum Radweg, eine neue nextbike Station eröffnet worden. „Jeder Weg mit dem Leihrad statt mit dem Auto bedeutet weniger CO2, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in unserer Stadt. Fast 24.000 Ausleihen in diesem Jahr zeigen, dass die Klagenfurterinnen und Klagenfurter das Angebot auch schätzen. Gerade das E-Cargo Bike bei den City Arkaden macht es deutlich – auch der Wocheneinkauf geht klimafreundlich“, so Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke.

Classic Bikes, Smartbikes, E-Bikes und E-Cargo Bike

Zum Angebot der neuen Station bei den City Arkaden gehören sechs Classic Bikes und Smartbikes, zwei E-Bikes sowie ein E-Cargo Bike. Damit kommt man ab sofort noch schneller und leichter in die Innenstadt, teilt die Stadt weiter mit. Dabei sind auch größere Einkäufe kein Problem. Sie lassen sich mit dem E-Lastenfahrrad problemlos transportieren. Die Verleihfahrräder von nextbike werden in Klagenfurt sehr gut angenommen, wird betont. Das zeigt die bisherige Bilanz für 2026. Im laufenden Jahr wurde schon über 24.000 Mal ein nextbike ausgeliehen. Derzeit sind mehr als 5.600 Kunden im System registriert.

So funktioniert der Verleihservice

Der Verleihservice funktioniert denkbar einfach: Alle nextbike Klagenfurt Fahrräder können über die nextbike App ausgeliehen werden. Die Rückgabe ist an jeder beliebigen nextbike Klagenfurt Station möglich – auch, wenn diese voll ist: Einfach Rad neben der Station abstellen, abschließen und die Ausleihe über die App oder den Bordcomputer, je nach Radmodell, beenden. Alle Informationen finden sich online auf der Website.