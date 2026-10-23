KAC will in Mailand zurück auf die Siegerstraße

Nach dem 6:3-Heimsieg gegen Fehérvár am Mittwoch geht es für den EC-KAC bereits am Freitag weiter. Um 19.45 Uhr treffen die Rotjacken auswärts auf den Milano Hockey Club. Dabei haben die Klagenfurter noch eine Rechnung offen.

Am Freitag, 23. Oktober, treffen die Klagenfurter Rotjacken auswärts auf den Milano Hockey Club. Mit 24 Punkten aus 13 Spielen liegt der KAC derzeit auf Tabellenplatz drei. Zuletzt lief es in der Fremde allerdings nicht nach Wunsch: Aus den vergangenen vier Auswärtsspielen holten die Rotjacken lediglich drei von zwölf möglichen Punkten.

„Das ist ein gutes Team“

Auch Milano steckt derzeit in einer schwierigen Phase. Nach fünf Siegen aus den ersten sechs Saisonspielen konnten die Italiener im Oktober nur noch eine von sieben Partien gewinnen. Der Liganeuling liegt mittlerweile auf Tabellenplatz acht. KAC-Verteidiger Mattias Göransson warnt vor den Italienern: „Das ist ein gutes Team, das auch stark in die Saison gestartet ist, wir müssen von Beginn an auf ihre Spielweise eingestellt sein.“

Nächster Ausfall beim KAC

Personell gibt es für die Klagenfurter kein Aufatmen. Im Gegenteil: Ben Öfner verletzte sich beim Heimsieg gegen Fehérvár und fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus. Für ihn rückt Niclas Micelli nach. Weiterhin fehlen Sebastian Dahm, Maximilian Preiml, Jan Muršak, Fabian Hochegger und Matt Fraser verletzungsbedingt sowie der angeschlagene Nick Petersen. Das Duell zwischen Milano und dem KAC beginnt am Freitag um 19.45 Uhr. Im Livestream ist die Partie ab 19.30 Uhr auf Sporteurope.TV zu sehen.