Baustellen in Klagenfurt: Gleich sechs Buslinien werden umgeleitet

Auf Busfahrgäste in Klagenfurt kommen ab Dienstag, dem 27. Oktober, weitere Einschränkungen zu. Wegen Bauarbeiten können mehrere Straßen vorübergehend nicht befahren werden. Besonders betroffen ist die Innenstadt.

Wer mit dem Bus zum Heiligengeistplatz in Klagenfurt fahren will, muss sich ab Dienstag (27. Oktober) auf eine geänderte Streckenführung einstellen. Im Bereich Neuer Platz und Paradeisergasse finden Grabungsarbeiten statt. Da auch am Gasnetz gearbeitet wird, ist die Durchfahrt bis voraussichtlich 4. November gesperrt. Die Linien A, C, 1, 4 und 8 werden deshalb über die Mießtaler Straße, die Adlergasse und die Burggasse zum Heiligengeistplatz umgeleitet. Für Fahrgäste der Linie 1 gibt es außerdem eine wichtige Änderung: Die Haltestellen Domplatz und Landesregierung können stadteinwärts nicht wie gewohnt bedient werden. Als Ersatz dient die Postbushaltestelle Adlergasse.

Linie 2: Drei Haltestellen fallen aus

Auch abseits der Innenstadt wird gebaut. In der Ernst-Diez-Straße und der Thomas-Bohrer-Straße stehen Grabungs- und Asphaltierungsarbeiten an. Die Durchfahrt ist deshalb von Dienstag, dem 27. Oktober, ab Betriebsbeginn bis voraussichtlich Freitag, dem 30. Oktober, nicht möglich. Für Fahrgäste der Linie 2 bedeutet das, dass drei Haltestellen vorübergehend entfallen: Ziegeleistraße, Ernst-Diez-Straße, Schülerweg.