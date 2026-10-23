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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrzeugbrand in Poggersdorf.
In Poggersdorf geriet ein Auto in Brand.
Klagenfurt-Land
23/10/2026
Feuerwehreinsatz

Flammen an der Ladesäule: E-Auto komplett ausgebrannt

In Poggersdorf kam es am Freitagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand. Ein Elektroauto ist dort in Flammen aufgegangen, der Einsatz läuft noch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Am Freitagnachmittag kam es im Wirtschaftspark Poggersdorf zu einem Fahrzeugbrand, wie Einsatzleiter Helmut Kulterer von der Feuerwehr Poggersdorf auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte. Gegen 14 Uhr erfolgte die Alarmierung der Florianis. Vor Ort angekommen schlugen ihnen die Flammen entgegen: Ein Elektroauto brannte neben einer Ladesäule lichterloh. „Ob es an die Ladesäule angeschlossen war oder nicht, ist nicht klar. Das Kabel lag daneben“, schildert Kulterer die Situation. Fest steht jedenfalls: Das Auto ist komplett ausgebrannt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten und das Feuer hat auch nur auf die Ladesäule übergegriffen. Im Einsatz steht nach wie vor die Feuerwehr Poggersdorf, die aktuell noch mit Kühlarbeiten beschäftigt ist.

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