Weltstar kommt an den Wörthersee: Vorverkauf läuft

Ein Weltstar am Wörthersee: Am 30. Juni 2027 wird Sting in der Klagenfurter Ostbucht auftreten. Wer den britischen Musiker live erleben möchte, kann sich seit heute Vormittag Tickets sichern.

Hits wie „Englishman in New York“, „Fields of Gold“ oder „Every Breath You Take“ werden im kommenden Sommer die Klagenfurter Ostbucht zum Beben bringen. Am 30. Juni 2027 eröffnet Weltstar Sting wie berichtet die dortige Konzertsaison.

Hier gibt es die Tickets für Sting

Nun gibt es gute Nachrichten für alle Fans: Seit Freitag, dem 23. Oktober 2026, um 10 Uhr sind die Tickets erhältlich. Wer beim Open-Air-Konzert in der Ostbucht-Arena dabei sein möchte, kann die Eintrittskarten ab sofort über folgende Vorverkaufsstellen erwerben: Ö-Ticket, Ticketmaster und über ip-media.

Seine größten Hits direkt am Wörthersee

Musikalisch dürfen sich die Besucher auf einen Abend voller Welthits freuen. Neben seinen Soloklassikern wie „Shape of My Heart“ und „Fields of Gold“ gehören auch Songs aus seiner Zeit mit der Band „The Police“, darunter „Roxanne“ und „Message in a Bottle“, zu seinem Repertoire. Dabei steht Sting nicht allein auf der Bühne. Gemeinsam mit seinem langjährigen Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas, der unter anderem mit Mumford & Sons zusammengearbeitet hat, bildet er ein Trio. In dieser Besetzung bekommen die bekannten Lieder einen neuen musikalischen Anstrich. Sting selbst übernimmt wie gewohnt den Gesang und den Bass.

17 Grammys und mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger

Der britische Musiker zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern der Welt. Seine Karriere begann 1977 mit der Gründung von „The Police“, gemeinsam mit Stewart Copeland und Andy Summers. Acht Jahre später schlug er mit seinem ersten Soloalbum „The Dream of the Blue Turtles“ einen eigenen musikalischen Weg ein. Seither hat Sting zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 17 Grammys. Gemeinsam mit „The Police“ und als Solokünstler verkaufte er weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger. Auch mit 75 Jahren steht der Musiker weiterhin regelmäßig auf internationalen Bühnen.