Besonderes „Fünf-Sterne-Hotel“ in Klagenfurt eröffnet

Wer seine Sommer- oder Winterreifen nicht zu Hause lagern möchte, hat in Klagenfurt jetzt eine weitere Möglichkeit. Das Kärntner Familienunternehmen Plankenauer hat in der Harbacher Straße ein neues Reifenhotel eröffnet. Auf zwei Ebenen stehen insgesamt 1.000 Quadratmeter Lagerfläche zur Verfügung. Damit schafft das Unternehmen Platz für rund 2.300 zusätzliche Reifendepots. Die Eröffnung fällt mit einem besonderen Jubiläum zusammen: Plankenauer feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen.

Reifen bekommen ein eigenes „Fünf-Sterne-Hotel“

Das neue Gebäude befindet sich direkt neben der bestehenden Plankenauer-Filiale in der Harbacher Straße. Schon bisher konnten Kunden dort ihre Reifen zwischen den saisonalen Wechselterminen einlagern lassen. Mit dem Neubau wurden die Kapazitäten nun deutlich erweitert. Dabei geht es nicht nur darum, die Reifen bis zur nächsten Saison aufzubewahren. Während der Einlagerung werden die Räder laut Unternehmen gereinigt, gepflegt und auf ihren nächsten Einsatz vorbereitet. Das Angebot richtet sich an Besitzer unterschiedlicher Fahrzeugtypen, vom klassischen Pkw über SUVs bis hin zu Elektroautos. Plankenauer bezeichnet den Neubau als modernstes Reifenhotel Kärntens und bewirbt das Angebot als „Fünf-Sterne-Hotel“ für Reifen.

©Plankenauer In der Harbacher Straße hat Plankenauer ein neues Reifenhotel errichtet.

Alles begann mit Fahrradreifen in Villach

Dass Plankenauer einmal ein österreichweites Filialnetz betreiben würde, war bei der Gründung vor 100 Jahren wohl kaum absehbar. Die Geschichte des Unternehmens begann 1926 in Villach. Damals reparierte Thomas Plankenauer senior Fahrradreifen und Gummigaloschen. Seit 2012 stehen Elisabeth Weihs und Thomas Prinz an der Spitze des Familienbetriebs. Aus dem kleinen Geschäft entwickelte sich über vier Generationen ein Unternehmen, das heute weit mehr als Reifenservice anbietet. In den vergangenen Jahren wurde die Unternehmensgruppe unter anderem durch die Übernahme der Autowerkstättenkette Fastbox, die Expansion nach Wien und weitere Firmenübernahmen ausgebaut. Auch das digitale Mobilitätsportal Carmobi.at gehört zum Unternehmen. Heute umfasst die Plankenauer-Gruppe insgesamt 44 Standorte in Österreich. Dazu zählen 19 Plankenauer-Filialen, 16 Fastbox-Standorte und neun Filialen von Reifen KPR.