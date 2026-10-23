400 Prozent mehr Waldbrandeinsätze: Flugpolizei stark gefordert

Nur rund 42 Polizisten in ganz Österreich dürfen einen Polizeihubschrauber steuern. Sieben davon sind in Klagenfurt stationiert. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie anspruchsvoll ihre Einsätze sind.

Am Flughafen Klagenfurt befindet sich einer von nur drei Schwerpunktstandorten der österreichischen Flugpolizei. Heuer gab es besonders viel zu tun.

Am Flughafen Klagenfurt befindet sich einer von nur drei Schwerpunktstandorten der österreichischen Flugpolizei. Heuer gab es besonders viel zu tun.

Wenn irgendwo in Kärnten ein Waldbrand ausbricht oder Menschen in den Bergen Hilfe benötigen, zählt oft jede Minute. Dann kommen auch die Hubschrauber der Flugpolizei zum Einsatz. Am Flughafen Klagenfurt stehen dafür rund um die Uhr speziell ausgebildete Einsatzkräfte bereit. Diese blicken heuer auf eine besonders herausfordernde Waldbrandsaison zurück.

Drei Einsätze pro Tag – von der Suche bis zum Waldbrand

Für die Flugpolizei am Flughafen Klagenfurt gehört Abwechslung zum Arbeitsalltag. Mal werden vermisste Personen gesucht, dann wieder Einsatzkräfte bei einem Waldbrand unterstützt oder Menschen aus schwierigem Gelände gerettet. Im Durchschnitt rücken die Hubschrauberbesatzungen rund dreimal täglich aus. „Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig. Neben sicherheitspolizeilichen Einsätzen unterstützen wir auch bei Katastrophen und Elementarereignissen im Rahmen der Ersten Allgemeinen Hilfeleistungspflicht gemäß Sicherheitspolizeigesetz“, erklärt Josef Samonig, Leiter der Flugeinsatzstelle Klagenfurt.

Waldbrandeinsätze um 400 Prozent gestiegen

Besonders häufig waren die Einsatzkräfte heuer bei Waldbränden gefordert. Die Zahl dieser Einsätze stieg laut Flugpolizei um rund 400 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem der große Waldbrand im Lesachtal stellte die Besatzungen vor besondere Herausforderungen.

Zwei Hubschrauber dauerhaft in Klagenfurt stationiert

Der Flughafen Klagenfurt ist neben Wiener Neustadt und Salzburg einer von nur drei Schwerpunktstandorten der Flugpolizei in Österreich. Am Standort sind dauerhaft zwei Hubschrauber stationiert: eine AS350 B3 und eine EC135. Bei größeren Einsätzen können weitere Maschinen aus anderen Bundesländern angefordert werden. Die Infrastruktur des Flughafens bietet dabei wichtige Vorteile. Flugsicherung, Bodeneinrichtungen und ein Instrumentenlandesystem ermöglichen Starts und Landungen auch bei eingeschränkter Sicht. Zudem sind die alpinen Einsatzgebiete Kärntens von Klagenfurt aus rasch erreichbar.

Nur rund 42 Hubschrauberpiloten bei Österreichs Polizei

Hinter den Einsätzen steht ein hochspezialisiertes Team. In Klagenfurt arbeiten sieben Piloten und 14 sogenannte Flight/FLIR-Operatoren. Letztere sind unter anderem als Flugretter und Polizei-Bergführer ausgebildet und können daher auch bei schwierigen Einsätzen im alpinen Gelände unterstützen. Wer selbst einen Polizeihubschrauber steuern möchte, hat einen langen Ausbildungsweg vor sich. Zunächst ist eine Polizeiausbildung erforderlich. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren folgt eine weitere Ausbildung, die rund drei bis vier Jahre dauert. Samonig erklärt:

Von rund 32.500 Exekutivbediensteten in Österreich sind nur rund 42 als Hubschrauberpiloten, davon 2 Pilotinnen, tätig. Dazu kommen derzeit fünf Piloten in Ausbildung.“

Diese fünf angehenden Piloten absolvieren derzeit Teile ihrer Ausbildung in Klagenfurt. Trainiert werden unter anderem Außenlandungen im hochalpinen Gelände.

Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen

Gerade bei Einsätzen in den Bergen sind die Bedingungen oft alles andere als einfach. Plötzliche Wetterumschwünge, starker Wind und schlechte Sicht können die Arbeit der Besatzungen erschweren. „Unsere Einsätze finden oft unter anspruchsvollen Bedingungen statt und verlangen rasche Entscheidungen, hohe fliegerische Präzision und großes Verantwortungsbewusstsein. Gleichzeitig muss jeder Handgriff im Team sitzen“, betont Samonig. Dabei arbeitet die Flugpolizei eng mit Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung, Rotem Kreuz und weiteren Einsatzorganisationen zusammen.

Im Winter warten neue Herausforderungen

Auch Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt unterstreicht die Bedeutung des Standorts: „Ein Flughafen ist weit mehr als ein Ort für Passagier- und Linienverkehr. Die Flugeinsatzstelle des Innenministeriums ist ein wichtiger Teil dieses Sicherheitsnetzwerks. Wir sind stolz, dass Klagenfurt einer von drei Schwerpunktstandorten der Flugpolizei in Österreich ist.“ Und auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) betont: „Wir sind stolz, dass Klagenfurt einer von drei Schwerpunktstandorten der Flugpolizei in Österreich ist.“ Mit dem Ende der Waldbrandsaison wird es für die Flugpolizei jedenfalls nicht automatisch ruhiger. Denn während die Gefahr von Waldbränden zurückgeht, stehen mit dem Winter neue Herausforderungen bevor – etwa bei Lawineneinsätzen und Rettungsaktionen im alpinen Gelände.