Unter dem Kreuzbergl gibt es jetzt einiges zu entdecken

Versteckt im Inneren des Kreuzbergls liegt ein Ort, der viel zu erzählen hat. Wo während des Zweiten Weltkriegs Menschen Schutz suchten, können Besucher nun in die Geheimnisse der Natur eintauchen.

Unter dem Kreuzbergl in Klagenfurt verbirgt sich ein Stück Geschichte, das Besucher ab sofort auf besondere Weise entdecken können. Am Freitag, dem 23. Oktober, wurde im ehemaligen Luftschutzstollen am Kreuzbergl die neue Dauerausstellung „ÜBER.LEBEN“ eröffnet. Sie verbindet die bewegte Vergangenheit des Ortes mit spannenden Einblicken in die Natur und zeigt, wie der Mensch seine Umwelt verändert.

Vom Luftschutzstollen zum Museum

Während des Zweiten Weltkriegs diente der Stollen im Inneren des Kreuzbergls als Schutzraum vor Luftangriffen. Heute beherbergt er eine Ausstellung des kärnten.museum, die sich mit dem Leben und dessen Schutz beschäftigt. „Der Kreuzbergl-Stollen ist ein geschichtsträchtiger Ort und ein mahnendes Symbol, das uns an das Terrorregime des Nationalsozialismus erinnert“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Gerade dieser historische Hintergrund verleihe der Ausstellung eine besondere Bedeutung.

„Das ist (k)eine Höhle“

Unter dem Motto „Das ist (k)eine Höhle“ erfahren Besucher, wie unterschiedliche Lebewesen und Lebensräume miteinander verbunden sind und welche Auswirkungen menschliche Eingriffe in die Natur haben. Im Mittelpunkt stehen dabei auch die Umweltveränderungen der vergangenen 200 Jahre.

Auch der Klagenfurter Lindwurm spielt eine Rolle

Neben der Artenvielfalt und dem Schutz der Natur widmet sich die Ausstellung einer Besonderheit des Kreuzbergls: dem dort vorkommenden Schiefer. Dieser wurde einst für verschiedene Bauwerke in Klagenfurt verwendet, darunter auch das berühmte Lindwurm-Denkmal am Neuen Platz. Passend dazu wird die Legende des Klagenfurter Wahrzeichens in einer multimedialen Installation erzählt.