Revanche geglückt! KAC ringt Milano in spannendem Duell nieder

Am Freitag ging es für die Klagenfurter Rotjacken nach Italien. Die Partie gegen den Milano HC konnten sie mit 3:2 für sich entscheiden und somit ihre Auswärtsflaute beenden.

Nach dem 6:3-Heimsieg gegen Fehérvár am Mittwoch wollten die Klagenfurter Rotjacken auch auswärts wieder voll punkten. Am Freitag, dem 23. Oktober 2026, gastierte der EC-KAC beim Liganeuling Milano Hockey Club. Die Kärntner hatten dabei noch eine Rechnung offen, schließlich war das erste Saisonduell mit 2:4 an die Italiener gegangen. Diesmal behielt der KAC in einer hart umkämpften Partie mit 3:2 die Oberhand.

Obersteiner bringt KAC in Führung

Die Begegnung begann ausgeglichen, ehe Paul Obersteiner in der 9. Minute für den ersten Jubel bei den Rotjacken sorgte. Nach einem gelungenen Angriff brachte er die Scheibe zum 1:0 im Mailänder Tor unter. Auch die Gastgeber kamen zu guten Möglichkeiten, doch der KAC-Goalie hielt seinen Kasten zunächst sauber. Im zweiten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kurz vor der Pause schlugen die Italiener schließlich zu: In der 39. Minute erzielte Grant im Powerplay den 1:1-Ausgleich.

Zwei KAC-Tore im Schlussdrittel

Die Entscheidung fiel im letzten Spielabschnitt. In der 43. Minute war erneut Obersteiner zur Stelle. Nach einem Zuspiel von Thomas Hundertpfund überraschte er den Mailänder Schlussmann im kurzen Eck und brachte den KAC wieder in Führung. Nur wenige Minuten später folgte ein Schreckmoment für die Gastgeber: Milano-Torhüter Jacob Smith musste nach einer Verletzung auf einer Trage vom Eis gebracht werden. Für ihn kam Berti ins Tor. In der 48. Minute erhöhte Hudson auf 3:1 für die Rotjacken. Doch entschieden war die Partie damit noch lange nicht. Grant traf in der 52. Minute erneut in Überzahl und verkürzte auf 2:3. Die Klagenfurter mussten in der Schlussphase sogar noch eine weitere Unterzahlsituation überstehen, brachten den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

KAC holt wichtige Auswärtspunkte

Mit dem 3:2-Erfolg sicherten sich die Rotjacken drei wichtige Punkte in der win2day ICE Hockey League. Nach zuletzt vier Auswärtsspielen mit nur drei von zwölf möglichen Punkten gelang den Klagenfurtern damit wieder ein Sieg in der Fremde – und zugleich die Revanche für die Niederlage im ersten Saisonduell gegen Milano.