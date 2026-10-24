LAC Klagenfurt: Gleich zwei Athleten schaffen Sprung in ÖLV-Kader

Großer Erfolg für die Leichtathletik in Kärnten: Der LAC Klagenfurt stellt gleich zwei Talente für die Bundeskader des Österreichischen Leichtathletik-Verbandes (ÖLV).

Mit gleich zwei Athleten ist der LAC Klagenfurt ab sofort im ÖLV-Kader vertreten und setzt damit ein starkes Zeichen im heimischen Nachwuchs- und Spitzensport.

Marlen Staudacher im Nachwuchs Elite-Kader

U20-WM-Teilnehmerin Marlen Staudacher ist aufgrund ihrer herausragenden Leistungen im Gehen in dieser Saison im Nachwuchs-Elite-Kader zu finden. Die Athletin überzeugte auf ganzer Linie und sicherte sich damit ihren verdienten Platz in der nationalen Nachwuchsspitze, freut sich der Verein.

©Dominik Angerer U20-WM-Teilnehmerin Marlen Staudacher ist aufgrund ihrer herausragenden Leistungen im Gehen in dieser Saison im Nachwuchs-Elite-Kader zu finden.

Federico Kucher für Team-EM nominiert

Auch Weitspringer Federico Kucher belohnte sich für eine starke Saison: Er wurde für seine konstanten Weiten und Spitzenleistungen offiziell in den Kader für die Team-EM berufen, wird abschließend mitgeteilt.