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/ ©Montage Zvonimir Curic/Dominik Angerer
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Athleten des LAC Klagenfurt.
Federico Kucher und Marlen Staudacher sind im Kader des ÖLV.
Klagenfurt
24/10/2026
Cool!
#goodnews

LAC Klagenfurt: Gleich zwei Athleten schaffen Sprung in ÖLV-Kader

Großer Erfolg für die Leichtathletik in Kärnten: Der LAC Klagenfurt stellt gleich zwei Talente für die Bundeskader des Österreichischen Leichtathletik-Verbandes (ÖLV).

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Mit gleich zwei Athleten ist der LAC Klagenfurt ab sofort im ÖLV-Kader vertreten und setzt damit ein starkes Zeichen im heimischen Nachwuchs- und Spitzensport.

Marlen Staudacher im Nachwuchs Elite-Kader

U20-WM-Teilnehmerin Marlen Staudacher ist aufgrund ihrer herausragenden Leistungen im Gehen in dieser Saison im Nachwuchs-Elite-Kader zu finden. Die Athletin überzeugte auf ganzer Linie und sicherte sich damit ihren verdienten Platz in der nationalen Nachwuchsspitze, freut sich der Verein.

Das Bild auf 5min.at zeigt Marlen Staudacher.
©Dominik Angerer
U20-WM-Teilnehmerin Marlen Staudacher ist aufgrund ihrer herausragenden Leistungen im Gehen in dieser Saison im Nachwuchs-Elite-Kader zu finden.

Federico Kucher für Team-EM nominiert

Auch Weitspringer Federico Kucher belohnte sich für eine starke Saison: Er wurde für seine konstanten Weiten und Spitzenleistungen offiziell in den Kader für die Team-EM berufen, wird abschließend mitgeteilt.

Das Bild auf 5min.at zeigt Federico Kucher.
©Zvonimir Curic
Auch Weitspringer Federico Kucher belohnte sich für eine starke Saison.
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