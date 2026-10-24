Immobilienkauf: Neues Digital-Tool verkürzt Wartezeiten im Grundbuch

Wer in Klagenfurt eine Immobilie kauft, spart sich ab sofort lange Wartezeiten beim Grundbuch: Die Stadtverwaltung prüft Anträge nun digital per Knopfdruck. Rund 2.000 Verfahren pro Jahr laufen damit deutlich rascher ab.

Wer in Klagenfurt eine Wohnung, ein Grundstück oder ein Haus kauft, braucht Geduld – vor allem bei den Behördenwegen. Damit Kaufverträge überhaupt rechtswirksam im Grundbuch landen, muss die Stadt jedes Rechtsgeschäft vorab prüfen. Rund 2.000 solcher Verfahren landen jedes Jahr im Rathaus. Genau dieser Schritt läuft ab sofort digital und teilautomatisiert, teilt die StadtKommunikation in einer Aussendung mit.

Daten werden auf Knopfdruck abgeglichen

Bisher bedeutete der Erwerb von Liegenschaften einen erheblichen bürokratischen Prüfaufwand. Für den Großteil der Fälle stellt die Stadtverwaltung eine sogenannte „Negativbestätigung“ aus. Das Dokument belegt Schwarz auf Weiß: Für den Deal ist keine gesonderte behördliche Genehmigung nötig. Ohne dieses Papier verweigert das Grundbuch die Eintragung. Durch die Verknüpfung der Online-Formulare mit dem städtischen Geographischen Informationssystem (GIS) sowie dem „Digitalen Zwilling“ Klagenfurts werden die Daten nun auf Knopfdruck abgeglichen.

Rechtsanwälte und Notare begrüßen Tempowechsel

Die Umstellung spart den Bürgern wertvolle Zeit bei der Eigentumsübertragung. „Dieser Digitalisierungsschritt betrifft nicht nur die interne Verwaltung, sondern wirkt sich unmittelbar auf die Dauer der Verfahren aus“, betont Karin Zarikian, Leiterin der Abteilung Baurecht und Gewerberecht. Rückendeckung kommt direkt aus der Praxis. Vor allem Notariats- und Anwaltskanzleien, die Kauf- und Schenkungsverträge aufsetzen, spüren die Entlastung unmittelbar. Die Notariatskammer Kärnten sieht klare Vorteile für Immobilienkäufer: Das Verfahren laufe zügig nach Vertragsabschluss durch, was für die Bevölkerung ein spürbarer Gewinn sei. Auch die Rechtsanwaltskammer Kärnten verweist auf den doppelten Nutzen: leichtere Antragsstellung für Vertragserrichter und raschere Erledigung für alle Beteiligten.

Rathaus baut Bürgerservice aus

Für die Landeshauptstadt markiert das Projekt einen der modernsten Grundverkehrsprozesse Österreichs. Magistratsdirektorin Isabella Jandl sieht darin den richtigen Kurs für ein modernes Bürgerservice: Verwaltungsinnovation reiche heute von barrierefreien Online-Formularen bis zu KI-gestützten Systemen, die rund um die Uhr verfügbar sind und bürokratische Hürden abbauen.