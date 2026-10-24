Mutige Kärntnerin bekommt Gedenktafel in Polen

Klagenfurt und seine polnische Partnerstadt Rzeszów setzten am 16. Oktober ein klares Zeichen des gemeinsamen Erinnerns. Bei einer feierlichen Gedenkveranstaltung wurde die Kärntner Widerstandskämpferin Maria Stromberger geehrt.

Im polnischen Rzeszów fand am 16. Oktober eine Gedenkfeier zu Ehren von Maria Stromberger statt.

Im polnischen Rzeszów fand am 16. Oktober eine Gedenkfeier zu Ehren von Maria Stromberger statt.

Maria Stromberger arbeitete während des Zweiten Weltkrieges als Krankenschwester im Konzentrationslager Auschwitz. Wegen ihrer Zivilcourage und Menschlichkeit als „Engel von Auschwitz“ bekannt, half sie Gefangenen und kooperierte mit dem organisierten Widerstand. Zu den Geretteten zählten auch einstige Schüler des zweiten Lyzeums von Rzeszów.

Gedenktafel für „Engel von Auschwitz“

Genau dort enthüllte man nun eine Gedenktafel, die von einer Schülerin der Bildungsstätte gestaltet wurde. Zudem trägt ab sofort eine Straße Strombergers Namen. In Vertretung von Direktorin Sabine Wintschnig reisten auch Beverley Pötzl und Michelle Slanitsch, Pädagoginnen des Europagymnasiums Klagenfurt, nach Polen. Sie überreichten Stadtpräsident Konrad Fijołek ein persönliches Schreiben sowie ein Gastgeschenk von Bürgermeister Christian Scheider (FSP).

Gastgeschenk für Partnerstadt

„Die Erinnerung an die Verbrechen der Vergangenheit und an jene mutigen Menschen, die sich ihnen widersetzten, ist für unsere Gesellschaft von bleibender Bedeutung. Sie mahnt uns, die Würde jedes Menschen zu schützen und uns konsequent gegen Antisemitismus, Ausgrenzung, Hass und Gewalt zu stellen“, betont Scheider. Der Besuch unterstreicht die gelebte historische Verantwortung beider Partnerstädte.