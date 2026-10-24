Heimspiel-Kracher in Klagenfurt: „Rotjacken“ empfangen Südtiroler Füchse

Mit dem HC Bolzano kommt am Sonntag das die bisherige ICE-Saison dominierende Team nach Klagenfurt, die Rotjacken wollen nach zwei Arbeitssiegen am Mittwoch und Freitag auch zum Wochenabschluss Zählbares auf ihr Konto bringen.

Zwei Siege im Rücken, aber große Personalsorgen: Für den EC-KAC steht der nächste Härtetest an. Schon morgen empfangen die „Rotjacken“ den HC Bolzano in der Heidi Horten-Arena.

Starke Leistungen

Die Woche lief für die Klagenfurter sportlich nach Plan: Auf das 6:3 zu Hause gegen Fehérvár folgte am Freitag ein hart erarbeiteter 3:2-Erfolg beim Milano Hockey Club. Besonders erfreulich: In der Lombardei blieb die KAC-Defensive erstmals in dieser Saison bei numerischem Gleichstand ohne Gegentor. Als offensive Stütze glänzt derzeit vor allem die reine Eigenbau-Formation um Finn van Ee, Tobias Sablattnig und Daniel Obersteiner, die nach 14 Partien bereits bei starken 27 Scorerpunkten hält.

Aktuelle Personalsituation

Weiterhin muss der Rekordmeister auf sieben Stammspieler verzichten: Sebastian Dahm, Maximilian Preiml, Nick Petersen, Jan Muršak, Ben Öfner, Fabian Hochegger und Matt Fraser fallen aus. Bei Nick Petersen steht zudem fest, dass er wegen einer Unterkörperverletzung mehrere Wochen fehlen wird. Da auch das Future Team voll im Einsatz ist, gehen die Rotjacken erneut nur mit 18 Feldspielern (sechs Verteidiger, zwölf Stürmer) ins Rennen.

Bozen reist in Topform an

Die Südtiroler dominierten die bisherige ICE-Saison mit nur einer Niederlage nach regulärer Spielzeit aus 13 Partien. Sie stellen sowohl die beste Offensive (4,23 Tore pro Spiel) als auch die sicherste Defensive (2,38 Gegentore) der Liga. Mit drei Kantersiegen im Gepäck (5:0, 6:0, 6:3) kommen die Füchse voller Selbstvertrauen nach Kärnten. Verwundbar zeigt sich der HCB bislang nur im Penalty-Killing (nur Rang 12 ligaweit) und bei Auswärtsspielen, wo erst drei Siege nach 60 Minuten gelangen.