Ursulamarkt ist eröffnet: 300 Standler trotzen dem Wetter

Klagenfurts ältester Krämermarkt ist eröffnet: Am Samstagvormittag startete der Ursulamarkt auf dem Areal der Kärntner Messen. Bis Montag laden über 300 Standler zum Schlendern und Entdecken ein.

Trotz schlechten Wetters begann das Markttreiben am Samstagvormittag mit einem feierlichen Umzug. Begleitet wurde der Auftakt von der Klagenfurter Stadtkapelle, den Fahnenschwingern sowie der Volkstanzgruppe Lindwurm.

Reger Betrieb

Mehr als 300 Händler aus dem In- und Ausland präsentieren noch bis zum 26. Oktober 2026 urige Waren wie Emailletassen, warme Wollsocken oder Kittelschürzen. Neben den Verkaufsständen stehen kulinarische Angebote sowie ein Vergnügungspark bereit. „Der Ursulamarkt ist ein echtes kulturelles Erbe von Klagenfurt und ein beliebter, sozialer Treffpunkt. Er verbindet Tradition, Brauchtum und Gemeinschaft. Ich lade alle herzlich ein, dieses Wochenende den Ursulamarkt zu besuchen“, betonte Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Das traditionsreiche Areal hat jeweils von 7 bis 19 Uhr geöffnet.