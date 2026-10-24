„Löwenmut“ in Klagenfurt: Neues Projekt stärkt Volksschüler

Mit aufrechtem Gang durchs Leben gehen und in fordernden Momenten standhaft bleiben: Das Präventionsprojekt „Löwenmut“ wird aktuell an der Volksschule 4 Annabichl umgesetzt.

Ziel der Initiative ist es, Schülern ihre persönlichen Stärken bewusst zu machen, Selbstvertrauen aufzubauen sowie soziale Kompetenzen zu schulen. Geleitet werden die Einheiten von Sabrina Finschger. Mit altersgerechten Methoden vermittelt sie den Mädchen und Buben gegenseitigen Respekt und das Setzen eigener Grenzen. Im Mittelpunkt stehen dabei die individuellen Potenziale jedes einzelnen Kindes. Die jungen Teilnehmenden lernen, Verantwortung zu tragen, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen und handlungsfähig zu bleiben.

Kinder stärken, Selbstvertrauen fördern

Ermöglicht wird das Angebot durch finanzielle Unterstützung des LIONS Club Klagenfurt. Gemeinsam mit der Bildungseinrichtung setzt die Landeshauptstadt damit einen klaren Schwerpunkt. „Prävention bedeutet, Kinder frühzeitig in ihren persönlichen und sozialen Kompetenzen zu stärken. Projekte wie ‚Löwenmut‘ setzen genau hier an: Sie geben Kindern Werkzeuge mit, die ihnen im Schulalltag und darüber hinaus zugutekommen können“, betont Stadtrat Franz Petritz abschließend.